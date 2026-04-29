Corlățean a pierdut funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Am avut sprijinul chiar și al Oanei Țoiu (ai mei, rog nu vă enervați, ăsta e adevărul)

Funcția va fi disputată de primii doi clasați, candidații din Finlanda și Olanda. Votul decisiv va fi dat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Titus Corlățean, parlamentar PSD, a transmis un mesaj în acest sens.

„Nu a fost să fie… A fost o campanie profesionistă, în echipa României, pentru poziția de Secretar General adjunct al Consiliului Europei. Am fost onorat de mandatul primit din partea statului român și am încercat să performez, așa cum am fost educat și am lucrat pentru România în ultimii 32 de ani. A fost o campanie aspră, cu lucruri uneori neonorante din partea unora cu mai vechi identități democratice… Să reținem că nu vorbim de o lume de îngeri, ci de interese mari și pragmatice, unde adesea regulile nu mai funcționează.

Obsesia ideologiei de gen în orice situație, LGBT, atacul la identitatea mea creștină, deranj mare pentru ce am făcut de-a lungul anilor pentru a susține familiile de români deposedate abuziv de sistemele de „protecție” socială, în principal din state cu mai vechi democrații, și multe altele.

Personal, rețin două aspecte. Mai întâi, obiectiv vorbind, candidatul României a performat, de fapt. Mi-au spus-o foarte direct, în discuțiile bilaterale, mulți ambasadori europeni care i-au audiat pe cei 5 candidați. „Overqualified” e termenul folosit, urmat de întrebarea „de ce nu candidatura la Secretar General?”. Am pus în dreptul României această evaluare pozitivă.

Apoi, nota mai puțin favorabilă: profilul și performanța candidatului contează, dar nu fac neapărat diferența în final. Puterea, influența, bugetul statelor mari care au interesele lor specifice — asta face diferența. Iar rezultatul reprezintă fotografia fidelă a locului în care se situează azi România în relațiile internaționale la nivel european. Și, de fapt, asta trebuie să dea de gândit.

Să nu fiu greșit înțeles. Am avut sprijinul total și corect al diplomației românești. Ministerul Afacerilor Externe, începând cu ministrul de externe Oana Țoiu (ai mei, rog nu vă enervați, ăsta e adevărul), echipa din minister, ambasadorii României din capitalele europene și Reprezentanța noastră diplomatică de la Strasbourg s-au implicat, adesea și cu mult suflet. Avem explicațiile noastre din familia noastră diplomatică, din trecut. La fel, oameni politici din diferite alte familii politice… Le mulțumesc tuturor. Inclusiv statelor care au susținut România. Din păcate, nu a fost suficient. Important este să învățăm din această experiență. Pentru viitor, pentru binele, influența și interesele României”, a spus Titus Corlățean.