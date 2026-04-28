Tartă cu miere și rozmarin: desertul simplu care te cucerește de la prima linguriță

€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
Data actualizării: 15:47 28 Apr 2026 | Data publicării: 15:47 28 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

Un desert delicat, bazat pe ingrediente simple și arome de sezon, revine în atenție: tarta cu miere, nuci de pin și rozmarin, semnată de un chef celebru, devine simbolul primăverii în gastronomia internațională.

Primăvara aduce în farfurii nu doar culoare, ci și o schimbare de filozofie culinară: deserturile devin mai ușoare, mai proaspete și mai aromate. Cofetarii de top din întreaga lume renunță la dulciurile grele ale iernii în favoarea preparatelor bazate pe fructe, flori comestibile și citrice.

Cédric Grolet, unul dintre cei mai influenți cofetari contemporani, este doar un exemplu al acestei tendințe globale, fiind cunoscut pentru reinterpretarea deserturilor inspirate din natură și fructe. Acesta a pregătit o rețetă de primăvară delicioasă: tarta cu miere, nuci de pin și rozmarin, un desert rafinat care surprinde esența sezonului.

Ingredientele vedetă în sezonul cald

Primăvara este considerată sezonul deserturilor „ușoare”, în care ingredientele vedetă sunt căpșunile, rubarba, citricele și aromele florale. Cofetarii pun accent pe echilibrul dintre dulce și acid, dar și pe aspectul vizual al preparatelor.

Specialiștii spun că, odată cu schimbarea sezonului, deserturile devin mai aerate și mai puțin dense, iar combinațiile de arome sunt gândite pentru a evidenția prospețimea ingredientelor.

Tarta cu miere și rozmarin

Un exemplu reprezentativ pentru acest trend este tarta cu miere, nuci de pin și rozmarin, creată de chef-ul italian Giovanni Segantini și popularizată în restaurantul „Spring” din Londra. Preparatul a fost prezentat publicului de cunoscutul chef Skye Gyngell, fiind descris ca un desert „delicat și profund aromat”.

Ingrediente pentru aluatul fraged:

  • 250 g făină albă
  • 125 g unt rece (min. 82% grăsime)
  • 80 g zahăr pudră
  • 1 ou (aprox. 50 g)
  • 1 g sare

Ingrediente pentru umplutură:

  • 180 g miere de calitate (de preferat polifloră sau de salcâm)
  • 2 fire de rozmarin proaspăt (aprox. 3–4 g)
  • 150 ml smântână pentru gătit (30–35% grăsime)
  • 3 ouă (aprox. 150 g fără coajă)
  • 80 g nuci de pin
  • 40 g coajă de portocală confiată (opțional)
  • 1 g sare

Ingrediente pentru servire (opțional):

  • 150 g crème fraîche sau frișcă ușor bătută

Mod de preparare (rezumat):

  • Se prepară aluatul fraged amestecând făina cu untul rece până la o textură nisipoasă, apoi se adaugă zahărul, oul și sarea. Se frământă rapid și se lasă la rece 30 de minute.
  • Aluatul se întinde și se coace „în orb” la 180°C timp de 15–20 de minute.
  • Mierea se încălzește ușor împreună cu rozmarinul, fără a fierbe, apoi se lasă la infuzat 10 minute și se strecoară.
  • Se amestecă ouăle cu smântâna și mierea aromată.
  • Se adaugă nucile de pin ușor prăjite și coaja de portocală.
  • Compoziția se toarnă în crustă și se coace la 160°C timp de 25–30 de minute, până când umplutura devine fermă, dar ușor tremurată în centru.
  • Se lasă la răcit și se servește cu crème fraîche.

Chef-ul descrie desertul ca fiind „mai delicat decât îți poți imagina”, subliniind simplitatea ingredientelor și complexitatea aromelor.

De ce acest desert definește primăvara

Tarta cu miere și rozmarin este considerată un desert de sezon deoarece combină elemente esențiale ale primăverii:

  • arome florale și vegetale (rozmarin)
  • texturi ușoare și cremoase
  • dulceață naturală din miere
  • note crocante oferite de nucile de pin

Mai mult, desertul reflectă tendința actuală din cofetărie de a pune accent pe ingrediente naturale și pe simplitate sofisticată.

Tendința globală: deserturi inspirate din natură

În marile capitale gastronomice, cofetarii experimentează tot mai mult cu ingrediente de sezon și prezentări spectaculoase. De la tarte cu fructe proaspete până la deserturi inspirate de forme naturale, primăvara devine o sursă majoră de inspirație.

Această direcție este confirmată și de popularitatea deserturilor pe bază de căpșuni, rubarbă sau citrice, considerate simboluri ale sezonului cald.

Tarta cu miere, nuci de pin și rozmarin nu este doar o rețetă, ci o declarație culinară despre primăvară: echilibru, prospețime și rafinament. Inspirată de un cofetar celebru și adoptată de bucătării din întreaga lume, aceasta demonstrează că simplitatea, atunci când este bine executată, poate deveni artă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tarta
miere
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close