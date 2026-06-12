Elon Musk devine primul trilionar din lume după listarea SpaceX la bursă

Afaceristul Elon Musk a devenit trilionar. Sursa foto: Agerpres

Elon Musk a devenit primul trilionar din lume după listarea SpaceX la bursă, averea sa depășind PIB-ul a 19 țări și fiind mai mare decât cea a 46% din populația lumii la un loc.

Elon Musk a devenit prima persoană din lume cu o avere de peste un trilion de dolari, cel puțin pe hârtie, după ce compania sa SpaceX a fost listată la bursă și a stabilit prețul acțiunilor la 135 de dolari, potrivit CBS News.

Înainte de listarea la bursă (IPO), Musk avea o avere estimată la aproximativ 813 miliarde de dolari, mai mult decât dublul averii lui Larry Page, cofondator Google și a doua cea mai bogată persoană din lume la acel moment, care era estimată la 288 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Cum se calculează averea lui Musk

Stabilirea prețului acțiunilor SpaceX la 135 de dolari a dus averea lui Musk la puțin peste 1 trilion de dolari. Acțiunile vor fi tranzacționate sub simbolul „SPCX” și urmează să înceapă tranzacționarea vineri.

Dacă acțiunile SpaceX cresc peste 135 de dolari, averea lui Musk va crește și mai mult. În schimb, dacă prețul scade, el ar putea coborî din nou sub pragul de 1 trilion de dolari.

Bogăție cât o țară

Deși un miliard de dolari este deja greu de imaginat, un trilion reprezintă un nivel de avere comparabil cu PIB-ul unor țări mari din lume. Doar 19 țări au un PIB mai mare de 1 trilion de dolari, inclusiv SUA și Olanda, potrivit datelor Băncii Mondiale.

Creșterea averii lui Musk este descrisă de Nabil Ahmed, director senior la organizația Oxfam America, ca parte a unei „noi Epoci de Aur” a inegalității economice. El a declarat că „ascensiunea lui Elon Musk la statutul de trilionar marchează un nou vârf al oligarhiei”.

Nu numai averea lui Musk ar putea crește

Totuși, mulți alți angajați și investitori SpaceX vor câștiga și ei sume importante din IPO. Aproximativ 4.400 de angajați SpaceX ar putea deveni milionari odată ce acțiunile încep să fie tranzacționate, potrivit The New York Times.

Însă Musk rămâne principalul beneficiar datorită participației sale foarte mari în companie.

„Matematica trilionului”

Elon Musk deține:

4,8 miliarde de acțiuni SpaceX (aprox. 42% din companie)

350 de milioane de opțiuni pe acțiuni, exercitabile la prețul de 8,39 dolari/acțiune

La prețul IPO de 135 dolari/acțiune:

participația lui Musk valorează aproximativ 648 miliarde de dolari

opțiunile adaugă încă aproximativ 44,3 miliarde de dolari

Pe baza evaluării Forbes de dinainte de IPO (500 miliarde dolari pentru SpaceX), listarea crește valoarea deținerilor sale cu încă 192,3 miliarde dolari, ducând averea totală la aproximativ 1,005 trilioane de dolari.

Oxfam mai afirmă că această avere îl face pe Musk mai bogat decât 46% din populația lumii combinată (aproximativ 3,8 miliarde de oameni).