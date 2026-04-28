Știai că vorbim tot mai puțin? Află câte cuvinte pierdem zilnic
Data publicării: 12:42 28 Apr 2026

Știai că vorbim tot mai puțin? Află câte cuvinte pierdem zilnic
Autor: Dana Mihai

Vorbim din ce în ce mai puțin în fiecare an, încă din 2005. Potrivit unei noi cercetări realizate de universitățile Missouri-Kansas City (UMKC) și Arizona, comunicarea verbală este în declin.

338 de cuvinte mai puțin pe zi

Psihologii au descoperit că, din 2005 încoace, o persoană obișnuită rostește anual mai puține cuvinte decât în anul precedent, cu aproximativ 338 de cuvinte mai puțin pe zi.

Asta înseamnă o pierdere anuală de aproximativ 120.000 de cuvinte de persoană, echivalentul a mii de interacțiuni umane pierdute.

"Schimbările mici din comportamentul zilnic se acumulează în timp. O scădere treptată a conversațiilor poate să nu fie evidentă de la o zi la alta, dar pe termen lung ar putea schimba modul în care oamenii se conectează între ei", a explicat autoarea principală, dr. Valeria Pfeifer, profesor asistent de lingvistică și psihologie la UMKC, potrivit ScienceFocus.

În total, cercetătorii au constatat că între 2005 și 2019 numărul cuvintelor rostite a scăzut cu 28%.

"A vorbi mai puțin înseamnă a petrece mai puțin timp conectându-ne cu ceilalți. Dacă oamenii au mai puține conversații, pot pierde atât beneficiile emoționale imediate ale interacțiunii sociale, cât și avantajele pe termen lung ale menținerii unor relații puternice”, a spus Pfeifer.

Citește și: Gramatica, în declin? Profesorii trag un semnal de alarmă: Tinerii încep să vorbească așa cum scriu pe WhatsApp / video

Pfeifer și coautorul său, profesorul Matthias Mehl, psiholog la Universitatea din Arizona, au ajuns la aceste concluzii după analiza datelor din 22 de studii, colectate pe parcursul a 14 ani în SUA, Europa și Australia.

În cadrul acestor studii, cercetătorii au înregistrat date audio de la peste 2.000 de persoane, cu vârste între 10 și 94 de ani, în timp ce își desfășurau activitățile zilnice. Pfeifer a precizat că studiul nu poate indica exact de ce comunicarea verbală este în declin, însă perioada analizată (2005–2019) coincide cu ascensiunea mesajelor text, e-mailurilor și rețelelor sociale, ceea ce sugerează că o parte dintre conversații s-au mutat în mediul digital.

"Dacă discuțiile scrise oferă aceleași beneficii sociale ca cele vorbite rămâne o întrebare deschisă, la care cercetările viitoare trebuie să răspundă”, a adăugat ea.

De ce vorbim mai puțin

Studiul a evidențiat și diferențe în funcție de vârstă. Deși toate grupele de vârstă au fost afectate, persoanele de 25 de ani sau mai tinere au înregistrat o scădere mult mai accentuată a vorbirii, posibil din cauza utilizării mai intense a tehnologiei.

Oamenii de știință nu au descoperit încă pe deplin efectele comunicării digitale și ale dependenței tot mai mari de text și emoji-uri, în locul tonului vocii, ritmului conversației și indiciilor emoționale.

"Oamenii folosesc limbajul vorbit de peste 200.000 de ani, iar noi nu știm încă dacă trecerea către o comunicare mai digitală vine la pachet cu costuri sociale", a concluzionat Pfeifer.

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Viktor Orban şi-a prezentat demisia din funcţia de lider al Fidesz, dar partidul nu i-o acceptă
Publicat acum 11 minute
Mircea Abrudean: PNL va face tot ce e posibil pentru a bloca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 30 minute
Tratamentul greșit pentru o problemă greșită: milioane de persoane iau inutil medicamente pentru reflux
Publicat acum 31 minute
Ambasada Statelor Unite la București, mesaj privind parteneriatul cu România
Publicat acum 1 ora si 15 minute
PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan / Update: Și PSD a strâns voturile necesare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 16 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 6 ore si 6 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 7 ore si 4 minute
Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei
Publicat acum 4 ore si 29 minute
Protest în Piața Victoriei! Austeritatea a scos oamenii în stradă. Lideri sindicali: Nu ne temem de căderea Guvernului. E doar începutul
Publicat acum 7 ore si 7 minute
Horoscop 28 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
