DCNews Stiri Gramatica, în declin? Profesorii trag un semnal de alarmă: Tinerii încep să vorbească așa cum scriu pe WhatsApp / video
Data actualizării: 23:22 23 Mar 2026 | Data publicării: 23:22 23 Mar 2026

EXCLUSIV Gramatica, în declin? Profesorii trag un semnal de alarmă: Tinerii încep să vorbească așa cum scriu pe WhatsApp / video
Autor: Elena Aurel

Noile generații încep să vorbească la fel cum scriu pe WhatsApp, cu prescurtări, emoticoane și un limbaj mai puțin structurat.

Noile generații încep să vorbească la fel cum scriu pe WhatsApp, cu prescurtări, emoticoane și un limbaj mai puțin structurat.

Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului, a explicat că este îngrijorat de faptul că studiul gramaticii limbii române se termină în clasa a VIII-a, iar prof. dr. Ștefania Ciobanu, de la Colegiul Național Spiru Haret, București, consilier în cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a explicat că în liceu se pune accentul pe latura pragmatică, retorică și argumentativă a gramaticii. 

„La cele două simulări au fost și elemente de gramatică. Mi se pare foarte important că se pune accent și pe gramatică și mi se pare greu de înțeles și absolut nefericită situația că gramatica nu se mai studiază la liceu. Se cam termină în clasa a VIII-a”, a spus Sorin Ivan.

„Ea se studiază. Există și în programa actuală elemente de limbă, de gramatică. În programa nouă se accentuează această latură pragmatică, retorică, argumentativă în cadrul gramaticii, astfel încât să existe acea continuitate firească și elevul să ajungă la conștientizarea lingvistică pe care ne-o dorim cu toții”, a spus prof. dr. Ștefania Ciobanu. 

„Tinerii încep să vorbească așa cum scriu pe WhatsApp"

Cei doi au vorbit despre importanța gramaticii și a competențelor comunicaționale și au avertizat că noile generații tind să restrângă vocabularul și să folosească emoticoane sau cuvinte prescurtate.

Prof. dr. Ștefania Ciobanu a explicat că școala, familia și societatea trebuie să ajute elevii să comunice corect și să armonizeze limbajul verbal și nonverbal. 

„E nevoie de gramatică, e nevoie de competență comunicațională, pentru că, dacă ne uităm în jurul nostru, în special la noile generații, apare această tendință de restrângere a vocabularului, a mijloacelor de comunicare pe modelul emoticoanelor. Tinerii încep să vorbească așa cum scriu pe WhatsApp, cu gesturi, cu „k”, în loc de „ok”. Nici măcar pe „ok” nu-l mai scriu întreg. E o modă, e un trend”, a spus Sorin Ivan

„E un ritm mult mai alert și cu o altă modalitate de comunicare, dar cred că acesta este rolul nu doar al școlii, ci și al comunității, al societății și al familiei, de a pune accent pe această comunicare corectă, pe această transmitere a mesajului corect, că, până la urmă, pe asta ne concentrăm, să mă pot face înțeles ca să pot transmite un mesaj, astfel încât celălalt să înțeleagă intenția mea de comunicare și să poată desifra în mod corect mesajul”, a spus prof. dr. Ștefania Ciobanu. 

„Și să învețe copiii cum să comunice, nu numai cum, dar prin cultură, prin educație, prin lecturi să aibă și ce să comunice, să știe să combine într-un mod armonios comunicarea verbală cu cea nonverbală, să nu aibă o comunicare nonverbală excesivă, cum mai vedem uneori pe la televizor. Deci să comunice lucruri frumoase”, a spus Sorin Ivan la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

