Data publicării: 09:04 07 Mai 2026

Vremea se schimbă. Prognoza meteo pentru vineri și weekend
Autor: Irina Constantin

umbrela in ploaie Foto: Unsplash

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru zilele următoare. Vremea devine instabilă și plouă, anunță, în principal, meteorologii.

Astăzi, 7 mai, în țară, ”Vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul teritoriului. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate, averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după-amiaza și noaptea și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Izolat vor fi cantități de apă însemnate (peste 15...20 l/mp, cu o probabilitate mai mare în nord-vest) și grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în regiunile estice (40...50 km/h) și pe crestele montane, dar și de scurtă durată în timpul ploilor. Valorile termice diurne vor marca o scădere față de ziua precedentă în majoritatea regiunilor, dar se vor menține mai mari decât cele specifice datei pe arii relativ extinse. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea de 14...19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 8 și 13 grade. Pe arii restrânse, dimineața și noaptea, va fi ceață, cu o probabilitate mai mare în sud-est și în depresiuni” anunță Administrația Națională de Meteorologie. 

În București, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 24...26 de grade, iar cea minimă de 11...13 grade. 

Prognoza meteo pentru vineri, în țară

Vremea va fi în general instabilă, cu valori termice preponderent mai mari decât cele specifice datei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales după orele amiezii prin perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial și descărcări electrice la munte, în Moldova, local în Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, Maramureș și Crișana și izolat în Dobrogea. Pe arii restrânse cantitățile de apă vor fi însemnate (peste 15...25 l/mp) și izolat va fi grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în estul teritoriului, dar și de scurtă durată, izolat, în restul zonelor în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 27 de grade, ușor mai mici pe litoral (15...18 grade), iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 14 grade. Dimineața și noaptea, izolat, vor fi condiții de ceață.

În București

Vremea va fi caldă, însă gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Cerul, variabil în prima parte a zilei, va avea în a doua parte a zilei și noaptea perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 11...13 grade.

Vremea în weekend

Prognoza meteo pentru sâmbătă, în țară

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse în majoritatea zonelor, exceptând regiunile sud-estice și nord-vestice unde acestea se vor semnala pe arii restrânse. Ploile vor avea și caracter torențial, local vor fi descărcări electrice și pe suprafețe mici se vor înregistra cantități de apă însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime, în scădere față de ziua anterioară în sudul, estul și centrul țării, se vor încadra între 17 și 25 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 13 grade. Pe alocuri noaptea se va forma ceață.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, în București

Valorile termice vor scădea. Cerul va avea înnorări și vor fi perioade cu averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.

Vremea duminică 

În țară

Valorile termice vor scădea în estul, sud-estul și parțial în centrul țării, iar în rest vor fi în creștere față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporare și mai ales pe parcursul zilei vor fi perioade cu averse, local în sudul, estul și centrul țării și pe arii restrânse în celelalte zone. Izolat vor fi descărcări electrice și cantități de apă însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări asociate averselor. Temperaturile maxime se vor situa în general între 17 și 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață.

În București

Vremea va fi apropiată de normalul termic al datei. Cerul va avea înnorări temporare și mai ales pe parcursul zilei vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 22...24 de grade, iar cea minimă de 11...12 grade.

