Data actualizării: 09:59 07 Mai 2026 | Data publicării: 09:58 07 Mai 2026

Autor: Loredana Iriciuc

Cel mai ușor și mai cremos piure de cartofi din lume. Chef: „Reveniți la modul tradițional de preparare!" Detaliul care schimbă textura / FOTO: magnific.com @weyo

Există rețete care îți amintesc imediat de copilărie, de acasă, iar piureul de cartofi este una dintre ele. Este un preparat clasic și fără pretenții, dar atunci când este făcut corect poate atrage toată atenția!

Chef Samantha Vallejo-Nagera spune: „acesta este cel mai simplu piure de cartofi din lume”. Nu ai nevoie de tehnici complicate sau de aparate speciale pentru a obține un piure perfect, notează Recetas. Ai nevoie doar de ingrediente bune, puțină grijă și suficient unt.

Într-un videoclip publicat pe Instagram, bucătăreasa arată varianta ei rapidă și gustoasă pentru acest preparat de bază. Fidelă stilului său, explică totul simplu, fără termeni tehnici și fără complicații. Pentru ea, ideea principală este să gătești gustos fără să îți faci viața mai grea.

Secretul? Întoarcerea la piureul clasic

Chef Samantha începe videoclipul plină de energie și spune din primele secunde că rețeta este pentru toată lumea și nu ascunde nimic complicat: „Astăzi, la Socorro Samantha, facem cel mai simplu piure de cartofi din lume. Îl poate face oricine! Hai să începem!”.

Este genul de mâncare făcută acasă, simplă și familiară, care funcționează fără efort.

Secretul acestui piure nu stă în tehnici sofisticate. Chef-ul recomandă metoda tradițională, făcută manual, fără aparate moderne. În timp ce explică pașii rețetei, insistă asupra unor detalii care par banale, dar care schimbă complet rezultatul final: calitatea cartofilor, dimensiunea lor, modul în care sunt fierți și cantitatea generoasă de unt.

Fierberea cartofilor cu tot cu coajă, detaliul care schimbă textura piureului

Unul dintre cele mai importante trucuri din această rețetă este fierberea cartofilor cu tot cu coajă, exact așa cum procedează Samantha Vallejo-Nágera. Deși pare un detaliu minor, acesta este important pentru obținerea unui piure mai cremos și mai gustos.

Atunci când fierbi cartofii cu coajă, aceștia își păstrează mai bine amidonul și nu absorb atât de multă apă. Rezultatul este o textură mai densă, mai puțin apoasă și o bază mult mai bună pentru prepararea piureului.

În plus, coaja protejează interiorul cartofului de contactul direct cu apa fierbinte, ceea ce ajută la păstrarea gustului natural. Este o metodă mai atentă de gătire, care conservă aroma și textura cartofului până în momentul curățării.

Dimensiunea cartofilor influențează fierberea perfectă

Un alt secret pe care chef Samantha îl consideră important este alegerea cartofilor de dimensiuni apropiate. Pare un detaliu fără importanță, însă acesta face diferența atunci când vine vorba despre o fierbere uniformă.

Dacă folosești cartofi de mărimi diferite, unii vor rămâne tari, iar alții se vor fierbe prea mult. Acest lucru afectează textura finală a piureului.

Când cartofii au dimensiuni similare, căldura se distribuie uniform, iar toți ajung la punctul corect de fierbere în același timp. Astfel, poți obține un piure fin, fără cocoloașe și cu o consistență cremoasă și omogenă.

Pas cu pas: Cum prepari cremosul piure de cartofi 

Acestea sunt ingredientele folosite de chef:

  • 1 kilogram de cartofi
  • 200 de grame de unt
  • 200 de mililitri de lapte, aproximativ un pahar
  • Sare grunjoasă
  • Piper, după gust
  • Nucșoară, opțional

Mod de preparare

Spală bine cartofii și fierbe-i întregi, cu tot cu coajă, într-o oală cu multă apă și un pumn generos de sare grunjoasă.

Verifică dacă sunt fierți înțepându-i cu o furculiță. Când devin complet moi, sunt gata.

După fierbere, curăță cartofii cât încă sunt fierbinți. Coaja se va îndepărta mai ușor.

Adaugă untul peste cartofii fierbinți, astfel încât să se topească și să se amestece bine.

Toarnă treptat laptele fierbinte, pentru a obține o textură fină și omogenă.

Amestecă totul până când piureul capătă consistența dorită.

Piureul trebuie să fie dens, dar cremos.

„Vezi? Un piure gros. Aceasta este textura perfectă pentru un piure de cartofi, pe care acum îl numesc, în mod ridicol, parmentier (n.r. - Antoine-Augustin Parmentier a fost farmacist și agronom francez, unul dintre primii specialiști în nutriție, dietetică și igenă alimentară. A demonstrat că cartoful poate fi folosit în alimentație și de oameni). Eu ador piureul clasic de cartofi”, spune Samantha.

Sfaturile chef-ului pentru un piure de cartofi foarte gustos

Chiar dacă rețeta este simplă, aceste mici trucuri recomandate de fosta jurată MasterChef fac diferența și ajută la obținerea unui piure cremos și plin de gust:

  1. Folosește cartofi de dimensiuni apropiate, pentru o fierbere uniformă.
  2. Nu îndepărta coaja înainte de fierbere.
  3. Adaugă untul cât timp cartofii sunt încă fierbinți.
  4. Folosește lapte fierbinte, pentru ca piureul să își păstreze textura cremoasă.
  5. Potrivește gustul cu sare și piper la final, pentru un control mai bun al aromei.

