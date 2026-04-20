O nouă rețetă de negresă cucerește bucătăriile: exterior crocant și interior cremos

Deserturile cu ciocolată rămân printre cele mai căutate, iar reinterpretările moderne ale negresei clasice câștigă tot mai mult teren.

Rețeta „gooey chewy brownie” propusă de Alexandra se remarcă printr-un echilibru atent între texturi și un gust intens de cacao și ciocolată, completat opțional de un contrast subtil oferit de fulgii de sare.

Secretul unui brownie perfect: textura

Potrivit rețetei, cheia succesului stă în modul de preparare al untului, care trebuie încălzit până capătă o nuanță aurie și un ușor parfum de alune. Acest pas adaugă profunzime gustului final. Combinarea acestuia cu cacao și cafea intensifică aroma de ciocolată, fără a domina desertul.

În paralel, ouăle și zahărul sunt mixate până la obținerea unei compoziții aerate, ceea ce contribuie la textura specifică: crocantă la exterior și cremoasă în interior.

Citește și: Ce mâncăm după Paște: rețeta ușoară care îți „resetează” organismul după excese

Ingrediente pentru o tavă de 20x20 cm:

220 g unt

50 g cacao

1/2 linguriță cafea instant

170 g ciocolată neagră

30 ml ulei de floarea-soarelui

3 ouă

150 g zahăr brun

150 g zahăr alb

2 esențe de vanilie

100 g făină

150 g bobițe de ciocolată cu lapte

Opțional: fulgi de sare tip Maldon

Pașii de preparare

Procesul începe cu topirea untului la foc mediu-mare, până când devine auriu. După îndepărtarea de pe foc, se adaugă cacaoa și cafeaua, urmate de ciocolata neagră și uleiul. Compoziția se lasă la răcit.

Separat, ouăle se bat cu zahărul până când acesta se dizolvă complet. Amestecul de ciocolată, ajuns la o temperatură ușor călduță, se încorporează peste ouă, apoi se adaugă făina și bucățile de ciocolată.

Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coace la 170°C timp de aproximativ 40 de minute.

Testul cu scobitoarea

Un detaliu esențial subliniat în rețetă este textura finală: negresa nu trebuie coaptă excesiv. Chiar dacă testul cu scobitoarea indică un interior ușor umed, acesta este semnul unui desert reușit, cu miez cremos.

După coacere, prăjitura trebuie lăsată la răcit între una și două ore pentru a-și stabiliza textura și a putea fi porționată corect.

Rețeta Alexandrei se înscrie în tendința deserturilor intense și simple, dar cu impact. Cu o combinație generoasă de ciocolată și o tehnică atentă, această negresă devine o alegere ideală pentru orice ocazie sau pur și simplu pentru un moment de răsfăț.