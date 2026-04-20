O nouă rețetă de negresă cucerește bucătăriile: exterior crocant și interior cremos

O rețetă de negresă atrage atenția pasionaților de deserturi: combinația dintre crusta crocantă și miezul intens, plin de ciocolată, transformă acest preparat într-un favorit care dispare rapid de pe farfurie.
Deserturile cu ciocolată rămân printre cele mai căutate, iar reinterpretările moderne ale negresei clasice câștigă tot mai mult teren.
Rețeta „gooey chewy brownie” propusă de Alexandra se remarcă printr-un echilibru atent între texturi și un gust intens de cacao și ciocolată, completat opțional de un contrast subtil oferit de fulgii de sare.
Potrivit rețetei, cheia succesului stă în modul de preparare al untului, care trebuie încălzit până capătă o nuanță aurie și un ușor parfum de alune. Acest pas adaugă profunzime gustului final. Combinarea acestuia cu cacao și cafea intensifică aroma de ciocolată, fără a domina desertul.
În paralel, ouăle și zahărul sunt mixate până la obținerea unei compoziții aerate, ceea ce contribuie la textura specifică: crocantă la exterior și cremoasă în interior.
Ingrediente pentru o tavă de 20x20 cm:
Procesul începe cu topirea untului la foc mediu-mare, până când devine auriu. După îndepărtarea de pe foc, se adaugă cacaoa și cafeaua, urmate de ciocolata neagră și uleiul. Compoziția se lasă la răcit.
Separat, ouăle se bat cu zahărul până când acesta se dizolvă complet. Amestecul de ciocolată, ajuns la o temperatură ușor călduță, se încorporează peste ouă, apoi se adaugă făina și bucățile de ciocolată.
Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coace la 170°C timp de aproximativ 40 de minute.
Un detaliu esențial subliniat în rețetă este textura finală: negresa nu trebuie coaptă excesiv. Chiar dacă testul cu scobitoarea indică un interior ușor umed, acesta este semnul unui desert reușit, cu miez cremos.
După coacere, prăjitura trebuie lăsată la răcit între una și două ore pentru a-și stabiliza textura și a putea fi porționată corect.
Rețeta Alexandrei se înscrie în tendința deserturilor intense și simple, dar cu impact. Cu o combinație generoasă de ciocolată și o tehnică atentă, această negresă devine o alegere ideală pentru orice ocazie sau pur și simplu pentru un moment de răsfăț.
@alexandramali Exterior crocant, interior cremos si muuulta ciocolata – combinatia perfecta pentru o Brownie de vis. ???? E atat de buna incat o sa dispară instant de pe farfurie. Ingrediente (Pentru o tava de 20x20 cm) * 220 gr unt * 50 gr cacao * 1/2 lingurita de nes/cafea * 170 gr ciocolata neagra * 30 ml ulei de floarea soarelui * 3 oua * 150 gr zahar brun * 150 gr zahar alb * 2 esente de vanilie * 100 gr faina * 150 gr banuti de ciocolata cu lapte * Optional (recomandat): fulgi de sare Maldon ✨ Mod de preparare Pune untul intr-o cratita la foc mediu-mare si lasa-l sa se topeasca pana cand capata o nuanta aurie si un miros de alune (aprox. 8-10 minute). Ia-l de pe foc si adauga imediat cacaoa cernuta si cafeaua. Amesteca bine, lasa compozitia sa se odihneasca 2-3 minute, apoi adauga ciocolata neagra si uleiul. Omogenizeaza totul si lasa la racit. Intr-un bol bate ouale impreuna cu cele doua tipuri de zahar folosind un mixer, pana cand zaharul este complet dizolvat si amestecul devine spumos. Cand prima compozitie este doar usor calduta, toarn-o peste ouale batute si mixeaza usor. Adauga faina si banutii de ciocolata, incorporandu-le cu o spatula, cu miscari lejere. Pregateste tava cu hartie de copt si incinge cuptorul la 170 grade. Toarna compozitia si las-o la copt timp de 40 de minute. Nu te speria daca testul cu scobitoarea nu iese "curat" – blatul trebuie sa ramana usor umed pentru a fi cremos la final. Las-o la racit 1-2 ore inainte de a o taia. Se pastreaza perfect la temperatura camerei. Enjoy! ☕ #brownie #fyp #chocolate #trend #tiktokfood ♬ original sound - Alexandramali
