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DCNews Politica Udrea: Inocenții se minunau și se minunează... Cum de a apărut aceasta variantă, Tomac premier?

Udrea: Inocenții se minunau și se minunează... Cum de a apărut aceasta variantă, Tomac premier?

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 04 Iun 2026
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Elena Udrea a reacționat după ce Eugen Tomac a fost desemnat premier de către Nicușor Dan.

Elena Udrea a zis că Eugen Tomac este un om pe care te poți baza, constructiv, relativ discret, serios, cu mult bun simț comparativ cu marea majoritate a politicienilor.

„Eugen Tomac, propunere de Prim Ministru! Cunoscătorii știau ca odată anunțat pe surse acest nume, el va fi și propunerea lui Nicușor Dan. Ca atunci când chiar numele lui Nicușor Dan a fost anunțat ca și posibil candidat la Președinție. Inocenții se minunau și se minunează, cum de a apărut aceasta variantă, Tomac?

Părerea mea despre Eugen, ca unul dintre cei mai apropiați colaboratori pe care i-am avut în ultima parte a carierei mele politice, la PMP, este una foarte bună! Un om pe care te poți baza, constructiv, relativ discret, serios, cu mult bun simț comparativ cu marea majoritate a politicienilor.

Față de susținerea mea anterioară ca avem nevoie de un Prim Ministru priceput la economie, să ne scoată din dezastrul în care ne aflăm, nu mă dezic. Cred ca era mai bun din acest punct de vedere Bogdan Drăgoi, Alin Tise, chiar și Alexandru Nazare, chiar dacă el nu a avut nicio reușită în mediul privat, ca ceilalți doi amintiți. Sau alții cu astfel de profil.

Față de blocajul politic în care ne aflăm din momentul dărâmării guvernului Bolojan, soluția Tomac rezolvă problemele tuturor: ale lui Nicușor Dan, pentru ca își pune un om apropiat cu care va încerca o construcție politică pe care să se bazeze în viitoarele alegeri, cât timp USR-ul a trecut în spatele lui Bolojan, ale PSD-ului care nu reușea să formeze un guvern și deja era acuzat și de proprii susținători ca au creat o criză fără să aibă variantă la schimb de guvernare, a PNL-ului și USR-ului, care “s-au supi” pe PSD și au zis ca nu votează niciodată un guvern PSD-ist dar totuși nu pot să perpetueze această stare de haos din țară cu supărarea lor și le vine de minune acest pretext, cu “guvernul tehnocrat”. Deci, Eugen Tomac e convenabil tuturor și îi scoate pe toți din rahat. Mai rămâne să propună o echipă de profesioniști cu care să formeze Guvernul și lucrurile sunt bune chiar și pentru România! Eu îi urez succes lui Eugen!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. 

VEZI ȘI: Eugen Tomac, desemnat premier. Nicușor Dan: Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție e un premier independent / live text
 

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eugen tomac
elena udrea
psd
guvern
nicusor dan
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Comentarii (1)

udroiu   •   04 Iunie 2026   •   18:31

Parerea ta nu intereseaza pe nimeni, tu ai fost o sluga a unui turnator ticalos. Oamenii n/au uitat prin ce manevra murdara ti/ai facut mosie la Nana. Taci !

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