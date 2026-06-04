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DCNews Politica Nicușor Dan anunță numele viitorului premier. Eugen Tomac se află la Cotroceni

Nicușor Dan anunță numele viitorului premier. Eugen Tomac se află la Cotroceni

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 04 Iun 2026
nicusor dan palatul cotroceni Președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.
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Președintele Nicușor Dan urmează să facă astăzi, de la ora 18:00, anunțul privind desemnarea viitorului premier al României.

Nicușor Dan urmează să nominalizeze noul premier al României, joi, de la ora 18:00. 

„Declarație de presă susținută de Președintele României, Nicușor Dan. Președintele României, Nicușor Dan, va susține joi, 4 iunie 2026, ora 18:00, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni”, anunță Președinția. 

Eugen Tomac, posibila variantă a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

Din ultimele informații, europarlamentarul și consilierul onorific al șefului statului Eugen Tomac ar fi opțiunea președintelui Nicușor Dan pentru a conduce viitorul Guvern. Președintele Dan a avut mai multe runde de consultări cu partidele parlamentare în ultimele săptămâni, dar fără ca formațiunile politice să ajungă la un consens.

În timp ce PSD dorește refacerea coaliției de guvernare fără Ilie Bolojan premier, PNL și USR nu acceptă revenirea la guvernare cu social-democrații, după organizarea moțiunii de cenzură în urma căreia Guvernul Bolojan a căzut, pe 5 mai.

Citește și: EXCLUSIV USR analizează susținerea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Cezar Drăgoescu: Din respect pentru președinte...

Tomac trebuie să renunțe la mandatul de europarlamentar

Dacă Eugen Tomac este desemnat prim-ministru de către președinte, acesta va trebui să își depună mandatul de europarlamentar. În acest moment, el are un salariu 10.000 euro brut pe lună, ceea ce înseamnă în jur de 7.500 - 8.000 euro net lunar, după taxe și contribuții europene. Mai mult, eurodeputații primesc, pe lângă salarii, indemnizații lunare pentru cheltuieli de birou și activitate în valoare de aproximativ 5.000 de euro, alături de o diurnă de aproximativ 300-350 euro/zi când sunt la Bruxelles sau Strasbourg.

Dacă va deveni premierul României, Eugen Tomac ar urma să primească lunar aproximativ 3.500 de euro (30.275 lei brut pe lună, ceea ce înseamnă în jur de 17.000-18.000 lei net lunar), adică de aproape 2-3 ori mai puțin decât câștigă în calitate de europarlamentar.

Variante posibile de miniștri în Guvernul Tomac

Eugen Tomac se află, în acest moment, la Palatul Cotroceni, unde lucrează la lista de miniștri și programul de guvernare. 

Ministrul Apărării Naționale - Mihnea Motoc

Ministrul Afacerilor Externe - Luca Niculescu

Ministrul Educației - Sorin Costreie

Ministrul Finanțelor - Bogdan Drăgoi

Ministrul Dezvoltării - Bogdan Cristea

Ministrul Sănătății - Cătălin Cîrstoiu

Ce avere are Eugen Tomac

Potrivit declarației sale de avere, Eugen Tomac are patru proprietăți imobiliare în România și Belgia, toate în coproprietate 50% cu soția sa, Diana Postică, și două autoturisme (Dacia Sandero 1, an 2020 și Audi Q5, an 2016).

Tomac deține mai multe conturi în lei și în euro, forme de economisire și investiții, iar în același timp are și datorii. Acesta are un cont în lei deschis în 2006 cu 6398.86 RON, un cont în euro deschis în 2019 cu 1650.44 euro, un cont în lei deschis în 2020 cu sold 0 RON, un cont în euro deschis în 2021 cu 2324.10 euro, un cont în euro deschis în 2022 cu 94720.03 euro, o formă de economisire/asigurare de viață în euro din 2007 cu 15415.63 euro și o pensie privată în lei din 2008 cu 72510 RON, iar ca datorii are două credite, unul contractat în 2021 în valoare de 148.500 euro și altul contractat în 2023 în valoare de 150.000 euro.

Citește și: EXCLUSIV Cezar Drăgoescu (USR), dezvăluiri din culisele discuțiilor cu Nicușor Dan: Mai departe, mingea va fi în terenul lui Tomac

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