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DCNews Stiri Răzvan Dumitrescu vine cu înregistrările pe care unii și-ar fi dorit să nu existe: Ar putea explica foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi

Răzvan Dumitrescu vine cu înregistrările pe care unii și-ar fi dorit să nu existe: Ar putea explica foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 04 Iun 2026
Răzvan Dumitrescu Răzvan Dumitrescu
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Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a făcut un anunț de ultimă oră după plecarea de la Antena 3 CNN.

Ziaristul a arătat o cutie plină cu casete care conțin mărturii și interviuri. Unele dintre ele ar putea explica foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Pentru că sunt personajele care au contribuit la ceea ce vedem acum, au construit realitatea de astăzi și, desigur, multe dintre aceste lucruri sunt atât de sensibile încât unii și-ar dori să nu fi existat niciodată sau să nu fi fost înregistrate. Așa era pe atunci: Pe casetă”, a zis Răzvan Dumitrescu.

„Dragi prieteni,

Revin aici, pe pagină, cu informații și precizări, având în vedere schimbările care vor avea loc în foarte scurt timp. Primul anunț pe care vreau să-l fac se referă la numele paginii de Facebook. Pagina se numea până acum „Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu”.

Din motive lesne de înțeles, schimbăm numele acestei pagini, care se va numi în scurt timp „Răzvan Dumitrescu jurnalist, pagina oficială”.

Așadar, cei care sunteți deja aici pe pagină nu pierdeți nimic. Nu se pierd urmăritorii, nu se pierd postările pe care le-am făcut aici. Iar cei care vor să mă găsească de acum înainte mă pot căuta după noua denumire: „Răzvan Dumitrescu – Jurnalist, pagina oficială”.

A doua informație pe care vreau să v-o dau este că aceasta este, să spunem, o etapă intermediară. Suntem în pregătirea unui proiect și, în scurt timp, cred că vom putea afișa aici, pe pagină, denumirea proiectului, iar pagina va purta numele acestuia.

În al treilea rând, pentru că trăim vremuri complicate, mai ales din punct de vedere politic, și vedem cu toții ce se întâmplă, există anumite lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată și care, totuși, s-au întâmplat. Poate că sunt necesare câteva explicații.

În peste 30 de ani de jurnalism aduni foarte multe informații, întâmplări și dezvăluiri, o să vă arăt o parte din această „tolbă” cu dezvăluiri. Este doar o mică parte din ceea ce avem.

Așa arată o cutie plină cu casete, mărturii și interviuri. Unele dintre ele ar putea explica foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi. Pentru că sunt personajele care au contribuit la ceea ce vedem acum, au construit realitatea de astăzi și, desigur, multe dintre aceste lucruri sunt atât de sensibile încât unii și-ar dori să nu fi existat niciodată sau să nu fi fost înregistrate. Așa era pe atunci: Pe casetă. Așadar, rămâneți aici, pe pagină. Revin în curând cu noi detalii. Nu uitați: în scurt timp, pagina se va numi „Răzvan Dumitrescu – Jurnalist, pagina oficială”. Vă mulțumesc tuturor pentru încredere!”, a zis Răzvan Dumitrescu.

VEZI ȘI: Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
 

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