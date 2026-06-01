Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili

A plecat Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN. Dincolo de faptul că retragerea lui de pe sticlă (sper că temporară) e o pierdere pentru televiziune, nu am amănunte spectaculoase de dat publicității și nici nu e treaba mea să comentez politica de cadre a postului tv pe unde am trecut și eu.

Altceva mă interesează în povestea asta. Mai exact, politica deliberată și coordonată de a scoate de pe sticlă generația noastră, a celor care au intrat în presă în primii ani de după Revoluție și au înlocuit treptat, la vârf, generația dinozaurilor. Urmată de înlocuirea în grilele de programe cu lupi tineri și dornici de afirmare. Știu narativul oficial, suntem prăfuiți, s-a saturat lumea de noi, nu mai facem audiențe ca altădată, suntem blazați, se simte nevoie de un suflu tânăr, altfel ne omoară online-ul și social media. Ăsta e un bla-bla corporatist de doi bani.

”Tuturor ni se caută/pregătesc înlocuitori”

Realitatea e alta. În esență, noi, cei vechi, trebuie să ne luăm viteză pentru un cumul cinic de motive. Suntem cam ultimii care mai fac presă după reguli, gândesc, au personalitate, au surse și informații, știu și respectă interesele patronale și politice, dar nu înghit pe nemestecate înaltele comandamente. Pentru că, pe scurt, noi suntem mult mai greu manevrabili și, deloc lipsit de importanță, mai scumpi. Tuturor ni se caută și/sau ni se pregătesc înlocuitori. Care, odată ce ajung titulari pe post, ce să vezi, cu extrem de puține excepții, nici nu ridică acul pe graficele de audiență, nici nu împrospătează aerul în incintă, nici nu aduc public nou. Dar sunt dornici de afirmare, de parvenire și sunt infinit mai docili.

În concluzie, nu-i vreo conspirație, e optimizare” a scris jurnalistul RomâniaTV, Victor Ciutacu, pe Facebook.