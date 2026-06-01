€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Avertismentul IGSU pentru români înainte de sezonul estival: „Apa nu iartă!”
Data publicării: 01 Iun 2026

Avertismentul IGSU pentru români înainte de sezonul estival: „Apa nu iartă!”
Autor: Dana Mihai

Avertismentul IGSU pentru români înainte de sezonul estival: „Apa nu iartă!” Avertismentul IGSU pentru români înainte de sezonul estival: „Apa nu iartă!”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Odată cu debutul sezonului estival, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atrage atenția asupra pericolelor ascunse ale scăldatului.

Prin campania „APA NU IARTĂ! AI GRIJĂ!”, desfășurată pe tot parcursul verii, autoritățile îi îndeamnă pe români să respecte regulile de siguranță în apropierea apei pentru a preveni tragediile provocate de înec.

Campanie națională pentru prevenirea accidentelor la scăldat

"În perioada 1 iunie – 31 august 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în parteneriat cu Phoenix Media, desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire „APA NU IARTĂ! AI GRIJĂ!”, dedicată conștientizării riscului de înec și promovării unui comportament responsabil în apropierea apei.

Prin mesaje difuzate în spațiul public și în mediul online, campania își propune să reducă numărul accidentelor produse în timpul scăldatului și să încurajeze respectarea regulilor de siguranță.

  • Nu sări în apă necunoscută

  • Evită consumul de alcool înainte de înot

  • Supraveghează permanent copiii

  • Respectă interdicțiile de scăldat în zonele periculoasă

O clipă de neatenție poate avea consecințe grave. Informează-te și alege siguranța!", a scris IGSU pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
Publicat acum 27 minute
Revoluție în fotbal! Regulile se schimbă înainte de Cupa Mondială 2026
Publicat acum 34 minute
Protest Sanitas în Capitală. Sindicaliștii îi cheamă pe angajați să își apere drepturile
Publicat acum 37 minute
Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Actorii câștigă o nouă luptă cu inteligența artificială. Ce se schimbă la Hollywood
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 23 minute
Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili
Publicat acum 9 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: Dorința...
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Horoscop 1 iunie 2026. Mercur intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 19 minute
Ce sunt Rusaliile și de ce se dă liber astăzi/ Semnificația Albilor de Rusalii sau de ce se împarte orez cu lapte
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close