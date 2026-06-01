Avertismentul IGSU pentru români înainte de sezonul estival: „Apa nu iartă!”

Prin campania „APA NU IARTĂ! AI GRIJĂ!”, desfășurată pe tot parcursul verii, autoritățile îi îndeamnă pe români să respecte regulile de siguranță în apropierea apei pentru a preveni tragediile provocate de înec.

Campanie națională pentru prevenirea accidentelor la scăldat

"În perioada 1 iunie – 31 august 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în parteneriat cu Phoenix Media, desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire „APA NU IARTĂ! AI GRIJĂ!”, dedicată conștientizării riscului de înec și promovării unui comportament responsabil în apropierea apei.

Prin mesaje difuzate în spațiul public și în mediul online, campania își propune să reducă numărul accidentelor produse în timpul scăldatului și să încurajeze respectarea regulilor de siguranță.

Nu sări în apă necunoscută

Evită consumul de alcool înainte de înot

Supraveghează permanent copiii

Respectă interdicțiile de scăldat în zonele periculoasă

O clipă de neatenție poate avea consecințe grave. Informează-te și alege siguranța!", a scris IGSU pe Facebook.