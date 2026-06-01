Alerte meteo de Cod Galben 1 - 2 iunie și prognoza specială pentru București. Harta ANM cu zonele vizate de furtuni

Cod Galben 1 - 2 iunie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis COD GALBEN valabil în perioada 1 iunie, ora 12:00 - 2 iunie, ora 10:00, de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei.

”Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) și până marți dimineața (2 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și pe spații mici de 40...50 l/mp” anunță ANM.

Cod Galben 2 iunie

În 2 iunie, în intervalul 10:00 - 22:00, va fi Cod Galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea.

”Marți (2 iunie) în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp” transmite ANM.

Prognoza specială pentru București

”01.06.2026, ora 12:00 - 02.06.2026, ora 09:00

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza și noaptea, când vor fi perioade cu averse moderate cantitativ (în general 10...15 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor (40...45 km/h). Regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale datei, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 13...15 grade.

02.06.2026, ora 09:00 - 02.06.2026, ora 22:00

Cerul va fi temporar noros și, îndeosebi după-amiaza și seara, va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade” mai transmis meteorologii.