Cum va fi vremea în București în zilele următoare

Meteorologii anunţă temperaturi peste medie în Capitală pe parcursul zilei de duminică, urmate de cer senin şi vânt slab şi moderat, luni şi marţi, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit prognozei speciale pentru zona municipiului Bucureşti, în intervalul 8 martie, ora 10:00 - 9 martie, ora 08:00, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 12-13 grade, iar cea minimă de minus 2 - 1 grad.

În perioada 9 martie, ora 08:00 - 10 martie , ora 08:00, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de minus 1 - 1 grad.

În perioada 10 martie, ora 08:00 - 10 martie , ora 22:00, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 14 grade.

În intervalul 8 martie, ora 20 - 10 martie ora 22:00, pentru municipiul Bucureşti nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenţionare sau avertizare meteorologică.

