€ 5.0941
|
$ 4.3981
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Vremea Cum va fi vremea în București în zilele următoare
Data publicării: 11:59 08 Mar 2026

Cum va fi vremea în București în zilele următoare
Autor: Anca Murgoci

Lacul Morii Lacul Morii

Vreme frumoasă în următoarele zile în București! Primăvara își face simțită prezența.

Meteorologii anunţă temperaturi peste medie în Capitală pe parcursul zilei de duminică, urmate de cer senin şi vânt slab şi moderat, luni şi marţi, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). 

Potrivit prognozei speciale pentru zona municipiului Bucureşti, în intervalul 8 martie, ora 10:00 - 9 martie, ora 08:00, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 12-13 grade, iar cea minimă de minus 2 - 1 grad.

În perioada 9 martie, ora 08:00 - 10 martie , ora 08:00, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de minus 1 - 1 grad.

În perioada 10 martie, ora 08:00 - 10 martie , ora 22:00, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 14 grade.

În intervalul 8 martie, ora 20 - 10 martie ora 22:00, pentru municipiul Bucureşti nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenţionare sau avertizare meteorologică. 

VEZI ȘI: Vremea până la 1 aprilie 2026. ANM, estimări meteo pentru toată țara 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

meteo
bucuresti
primavara
martie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Cum va fi vremea în București în zilele următoare
Publicat acum 53 minute
De ce se închid unele dosare penale: Cum scapă inculpații din cauza prescripției
Publicat acum 59 minute
Când se va circula prin primul tunel de pe A1 (Pitești - Sibiu). Ministerul Transporturilor, anunțuri importante pentru șoferi
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Țara europeană unde femeilor le este cel mai greu să își găsească un partener: E o adevărată provocare
Publicat acum 1 ora si 26 minute
SRI, mesaj viral de Ziua Femeii / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Găsește pe cineva care se uită la tine așa cum se uită Țoiu la Ponta. Imagine de colecție / foto în articol
Publicat acum 3 ore si 45 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 9: Iranul continuă să atace țările din jur / China vorbește despre o confruntare cu SUA
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Donald Trump intră în conflict cu premierul Keir Starmer. Schimb de replici între cei doi lideri
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Imagini publicate din greșeală cu mesajul lui Vladimir Putin de Ziua Femeii. Cum ar fi fost surprins liderul de la Kremlin / video viral
Publicat acum 4 ore si 5 minute
TOP bancuri de 8 Martie
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close