Vreme capricioasă în toată țara. Maxime de primăvară într-o zi, răcire în următoarea. Prognoza meteo

La această oră, harta României arată o vreme care se menține capricioasă: ninge prin nord-est, plouă în sud-est, este ceață în sud ți-n centru, iar în vest cerul este temporar noros. Dacă în Suceava avem -2 grade, în Reșița, la ora 18:00, sunt 5 grade.

Dar cum va fi vremea în săptămâna următoare?

Sâmbătă, 24 ianuarie, în țară, ”vremea se va menține închisă în regiunile extracarpatice și local în zonele joase din centru, cu ceață pe alocuri, iar în rest, cerul va fi temporar noros. Pe parcursul zilei, doar izolat vor fi precipitații slabe, burniță sau fulguială în sud și est și precipitații mixte slabe în extremitatea de nord, însă noaptea se vor semnala ploi locale în jumătatea de vest a teritoriului și pe arii restrânse în rest, iar la munte vor fi precipitații mixte. Mai ales noaptea vor fi depuneri de polei, pe arii restrânse în centru și sud-vest și izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și în zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali, unde vor fi viteze în general de 40...60 km/h. Sub aspect termic, în vest, nord-vest și parțial în centru, precum și la munte vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă și vor fi valori de temperatură peste normalul climatologic specific al perioadei, iar în rest nu vor fi variații semnificative, astfel că maximele vor fi cuprinse între -2 grade în nordul Moldovei și 11...12 grade în Dealurile de Vest, iar cele minime se vor situa între -5 și 6 grade” anunță Administrația Națională de Meteorologie.

În București, vremea ”se va menține închisă, cu valori termice diurne în jurul mediilor multianuale specifice perioadei și nocturne mai mari decât acestea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 0 grade. La începutul și spre finalul intervalului se va forma ceață”.

În Banat și Crișana, temperaturile maxime ajung la 14 grade

Duminică, în țară, ”valorile termice vor continua să crească ușor; cele diurne se vor situa peste normele perioadei în cea mai mare parte a țării, iar cele din timpul nopții se vor situa peste mediile climatologice în toată țara. În zonele joase din sud, est și centru nebulozitatea va fi persistentă, iar în restul teritoriului cerul se va înnora treptat începând din orele după-amiezii. Temporar va ploua pe arii relativ extinse în jumătatea vestică a teritoriului, iar la munte vor fi precipitații mixte. În restul țării, pe spații mici vor fi posibile ploi neînsemnate cantitativ și burniță. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va avea intensificări la munte, îndeosebi pe crestele Carpaților Occidentali și Meridionali, cu rafale de 80...100 km/h, în Banat unde vor fi viteze în general de 50...70 km/h, iar în celelalte zone va sufla slab și moderat și intensificări temporare vor fi doar izolat. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 grad în nordul Moldovei și 13...14 grade în zona de deal din Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -3 și 8 grade. Se va semnala ceață, pe alocuri persistentă, în zonele joase din sud, est și centru și izolat în restul teritoriului”.

În București, duminică, ”valorile termice diurne se vor menține în jurul celor normale, însă cele din timpul nopții vor fi cu mult mai ridicate decât cele specifice în ultima decadă a lunii ianuarie. Nebulozitatea va persista, mai ales în prima parte a zilei va fi ceață, iar noaptea temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade”.

Temperaturi mai ridicate în toată țara, de luni

Luni, 26 ianuarie, în țară, ”valorile termice se vor situa peste cele normale la sfârșitul lunii ianuarie. Cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii extinse, exceptând extremitatea vestică a teritoriului unde ploile vor fi posibile izolat. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari, îndeosebi în Carpații Meridionali, va ninge. Local se vor acumula cantități de apă însemnate, cu precădere în dealurile sudice și zonele montane. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special pe creste și doar local și temporar în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar cele minime, mai mici decât în noaptea anterioară în regiunile vestice, vor fi cuprinse între -1 și 6 grade. Pe alocuri va fi ceață”.

În București, vremea va fi ploioasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an. Va ploua aproape continuu și se pot acumula cantități de apă însemnate. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 35-40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 3...5 grade.

Temperaturile oscilează de la o zi la alta

Marți, în țară, valorile termice, în scădere în majoritatea zonelor țării, se vor situa în continuare peste cele specifice perioadei. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații pe arii relativ extinse, exceptând regiunile vestice unde acestea vor fi posibile izolat; la munte vor predomina ninsorile, în nord, centru și nord-est vor fi precipitații mixte, iar în rest vor fi mai ales ploi. Noaptea vor mai fi înnorări în nord-est și parțial în centru unde vor predomina ninsorile, dar și în est unde vor fi mai ales ploi. Izolat se vor acumula cantități de apă mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special pe creste, dar local și temporar și în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 2 și 10 grade, iar cele minime între -5 și 3 grade. Izolat va fi ceață.

În București, valorile termice, în scădere față de ziua precedentă, se vor menține peste mediile specifice perioadei. Cerul va avea înnorări mai ales ziua când probabilitatea de ploaie se va menține ridicată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de -2...0 grade