DCNews Vremea Vreme deosebit de rece și ger în toată țara: Temperaturi de până la -15 grade. Regiunile unde va ninge
Data actualizării: 13:44 10 Ian 2026 | Data publicării: 10:43 10 Ian 2026

Vreme deosebit de rece și ger în toată țara: Temperaturi de până la -15 grade. Regiunile unde va ninge
Autor: Iulia Horovei

ger vreme rece frig anm meteo Vreme rece și ger în toată țara. Sursa foto: Agerpres

România va fi afectată de un val de ger și vreme deosebit de rece în următoarele zile, cu temperaturi foarte scăzute în toată țara, ninsori, viscol și vânt.

 

Meteolorogii au emis, sâmbătă, 10 ianuarie, mai multe atenționări meteorologice Cod Galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, alături de o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă și intensificări ale vântului.

Minime de până la -15 grade Celsius

Vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi temperaturi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori termice în jurul a -10 grade.

Începând de sâmbătă noapte și până marți, 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

Ninsori așteptate în weekend

Sâmbătă și duminică (10 și 11 ianuarie) temporar vor fi precipitații pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, iar duminică în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h în zonele joase și de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.

Cod Galben de ger: Temperaturi deosebit de scăzute

În intervalul 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00 este valabilă o avertizare meteorologică Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute, local ger. Zonele afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte.

Cod Galben de ger. Sursa foto: ANM

Cod Galben de ger. Sursa foto: ANM

Vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -10 și -2 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

Cod Galben de viscol

În intervalul 10 ianuarie, ora 20:00 – 11 ianuarie, ora 12:00, se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ, predominant ninsori, strat de zăpadă și viscol în județele: Constanța și Tulcea, jumătatea estică a județului Ialomița și în sudul județelor Călărași, Giurgiu, Teleorman și Olt.

Se vor semnala precipitații însemnate cantitativ (15...20 l/mp), predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 10...15 cm. În Dobrogea și în sud-estul Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h, iar pe litoral rafalele vor atinge 70 km/h, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m.

Cod Galben de viscol. Sursa foto: ANM

Cod Galben de viscol. Sursa foto: ANM

Cod Galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute

De asemenea, ANM a emis o atenționare meteorologică Cod Galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute în nordul Moldovei, în intervalul 10 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 20:00.

Cod Galben de ger în nordul Moldovei. Sursa foto: ANM

Cod Galben de ger în nordul Moldovei. Sursa foto: ANM

Aici va fi ger și se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, fiind situate în jurul valorii de -10 grade.

ger
ninsoare
zapada
