Vântul a făcut prăpăd în Sinaia. Copaci căzuți, inclusiv peste o mașină în care se aflau trei persoane

Rafalele de vânt puternice au doborât mai mulți copaci în stațiunea Sinaia, pe străzile Mănăstirii și Zamora. Unul dintre copaci a căzut peste un autoturism în care se aflau trei persoane.

”Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire de curent electric, dar si despre 5 copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceştia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau 3 ocupanţi care, din fericire, nu au fost răniţi”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Pompierii Detaşamentului Sinaia intervin în zonele afectate. Județul Prahova este sub Cod Portocaliu de vânt puternic până la ora 23:00.