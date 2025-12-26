€ 5.0890
|
$ 4.3140
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Vremea Vântul a făcut prăpăd în Sinaia. Copaci căzuți, inclusiv peste o mașină în care se aflau trei persoane
Data publicării: 22:22 26 Dec 2025

Vântul a făcut prăpăd în Sinaia. Copaci căzuți, inclusiv peste o mașină în care se aflau trei persoane
Autor: Irina Constantin

copac cazut masina sinaia
 

Este alertă de vânt în județul Prahova. La cote înalte, vântul puternic ajunge la viteze până la 140 km/h.

Rafalele de vânt puternice au doborât mai mulți copaci în stațiunea Sinaia, pe străzile Mănăstirii și Zamora. Unul dintre copaci a căzut peste un autoturism în care se aflau trei persoane. 

”Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri si fire de curent electric, dar si despre 5 copaci căzuţi pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceştia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau 3 ocupanţi care, din fericire, nu au fost răniţi”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Pompierii Detaşamentului Sinaia intervin în zonele afectate. Județul Prahova este sub Cod Portocaliu de vânt puternic până la ora 23:00. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sinaia
furtuna
vant puternic
copaci cazuti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Vântul a făcut prăpăd în Sinaia. Copaci căzuți, inclusiv peste o mașină în care se aflau trei persoane
Publicat acum 52 minute
Nicușor Dan, surprins în satul Ileni, din Brașov. ”Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!” VIDEO
Publicat acum 1 ora si 36 minute
De ce nu se mai aud bubuituri de petarde și artificii
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Revelionul România TV 2026: Petrecere, muzică și surprize în noaptea de Anul Nou
Publicat acum 1 ora si 59 minute
Nenorocire în SUA după ce au crescut prețurile la băcănie cu 2%. Val Vâlcu: În România, probabil că ne place. Nu există acțiune reală
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat pe 25 Dec 2025
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close