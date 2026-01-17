€ 5.0894
DCNews Vremea ANM: 2025, al patrulea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor din România
Data publicării: 15:06 17 Ian 2026

ANM: 2025, al patrulea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor din România
Autor: Mihai Ciobanu

canicula-romania-judetete_41015400 Foto: Pixabay

ANM subliniază faptul că 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme - caniculă, secetă severă şi episoade de precipitaţii intense - care confirmă o tendinţă de încălzire accelerată şi o variabilitate tot mai accentuată a vremii.

 

2025 se înscrie între cei mai călduroşi ani din istoria măsurătorilor din România, fiind al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent, cu o temperatură medie anuală de 11,95°C şi o abatere pozitivă de +1,22°C faţă de media 1991-2020.

Intervalul 2012-2025 reprezintă cea mai caldă perioadă de 14 ani consecutivi din istoria observaţiilor meteorologice naţionale, ceea ce indică o schimbare structurală a regimului termic, excluzând ipoteza unei fluctuaţii izolate, menţionează sursa citată.

Citiţi şi: Ger năprasnic și temperaturi de până la -19 grade. HARTA zonelor vizate

Conform ANM, tendinţa este clară pe termen lung, în condiţiile în care, în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în România a crescut cu +0,54°C faţă de perioada 1981-2010, iar în Bucureşti cu +0,49°C. Această evoluţie s-a tradus în recorduri termice frecvente la nivel zilnic, lunar, sezonier şi anual.

Caniculă extremă în iulie

Luna iulie 2025 a fost marcată de caniculă extremă, cu şase avertizări generale de cod roşu şi valori maxime de până la 43,4°C la Calafat, respectiv peste 41°C în numeroase staţii din sudul şi vestul ţării. În paralel, au fost înregistrate episoade de furtuni violente, cu rafale ce au depăşit 150 km/h în Banloc şi 100 km/h în mai multe zone montane şi vestice.

ANM precizează că seceta a fost una dintre caracteristicile definitorii ale anului. Au fost şapte luni secetoase, iar iunie 2025 a fost cea mai secetoasă lună din istorie, cu doar 18,9 mm precipitaţii faţă de media climatologică de 90,5 mm. Vara 2025 a fost a patra cea mai secetoasă vară înregistrată la nivel naţional, Dobrogea fiind regiunea cea mai afectată, cu o medie de doar 34,3 mm precipitaţii. La polul opus, 2025 a adus şi episoade de precipitaţii extreme.

anm
canicula
