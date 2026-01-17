ANM: 2025, al patrulea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor din România

2025 se înscrie între cei mai călduroşi ani din istoria măsurătorilor din România, fiind al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent, cu o temperatură medie anuală de 11,95°C şi o abatere pozitivă de +1,22°C faţă de media 1991-2020.

Intervalul 2012-2025 reprezintă cea mai caldă perioadă de 14 ani consecutivi din istoria observaţiilor meteorologice naţionale, ceea ce indică o schimbare structurală a regimului termic, excluzând ipoteza unei fluctuaţii izolate, menţionează sursa citată.

Conform ANM, tendinţa este clară pe termen lung, în condiţiile în care, în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în România a crescut cu +0,54°C faţă de perioada 1981-2010, iar în Bucureşti cu +0,49°C. Această evoluţie s-a tradus în recorduri termice frecvente la nivel zilnic, lunar, sezonier şi anual.

Caniculă extremă în iulie

Luna iulie 2025 a fost marcată de caniculă extremă, cu şase avertizări generale de cod roşu şi valori maxime de până la 43,4°C la Calafat, respectiv peste 41°C în numeroase staţii din sudul şi vestul ţării. În paralel, au fost înregistrate episoade de furtuni violente, cu rafale ce au depăşit 150 km/h în Banloc şi 100 km/h în mai multe zone montane şi vestice.

ANM precizează că seceta a fost una dintre caracteristicile definitorii ale anului. Au fost şapte luni secetoase, iar iunie 2025 a fost cea mai secetoasă lună din istorie, cu doar 18,9 mm precipitaţii faţă de media climatologică de 90,5 mm. Vara 2025 a fost a patra cea mai secetoasă vară înregistrată la nivel naţional, Dobrogea fiind regiunea cea mai afectată, cu o medie de doar 34,3 mm precipitaţii. La polul opus, 2025 a adus şi episoade de precipitaţii extreme.