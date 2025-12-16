Atenție, șoferi! Avertizare ANM de Cod galben de ceață în localităţi din mai multe de judeţe

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, deoarece din cauza ceții, pe unele drumuri, vizibilitatea va fi redusă, local, sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

Județul Constanța - Cod galben de ceață, de la ora 9:00 până la ora 11:00

În zona: Zona continentală a județului Constanta, respectiv zona localităților: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;

Județul Tulcea;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Cod galben de ceață, de la ora 9:00 până la ora 11:00, județul Gorj

În zona : Județul Gorj: Motru, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Brănești, Săulești, Drăgotești, Licurici, Căpreni, Ionești, Berlești, Jupânești, Hurezani, Bărbătești, Samarinești;

Cod galben de ceață, de la ora 9:00 până la ora 11:00, județul Olt



Județul Olt: Slatina, Caracal, Balș, Scornicești, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Fărcașele, Radomirești, Iancu Jianu, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Dăneasa, Corbu, Colonești, Dobrosloveni, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Stoicănești, Bobicești, Schitu, Tufeni, Gostavățu, Pârșcoveni, Deveselu, Șerbănești, Morunglav, Drăghiceni, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vâlcele, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Stoenești, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Cezieni, Sârbii - Măgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Ghimpețeni, Dobrun, Osica de Jos, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești, Seaca;

Cod galben de ceață, de la ora 9:00 până la ora 11:00, județul - județul Vâlcea, Dolj, Mehedinți,



Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Șușani, Galicea, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Glăvile, Dănicei, Sutești, Laloșu, Livezi, Scundu, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști;

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Segarcea, Podari, Leu, Plenița, Celaru, Galicea Mare, Argetoaia, Brădești, Melinești, Unirea, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Cerăt, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioști, Afumați, Goiești, Teasc, Coșoveni, Orodel, Drănic, Giurgița, Lipovu, Carpen, Urzicuța, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Caraula, Coțofenii din Dos, Giubega, Drăgotești, Apele Vii, Rojiște, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Cioroiași, Predești, Perișor, Vârtop, Siliștea Crucii, Sălcuța, Întorsura, Ghindeni, Galiciuica, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Verbița, Seaca de Pădure, Radovan, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia, Izvoare;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Bălăcița, Tâmna, Oprișor, Butoiești, Bâcleș, Prunișor, Broșteni, Căzănești, Vlădaia, Pădina, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua;

Se vor semnala : Local, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Cod galben de ceață, de la ora 9:00 până la ora 11:00, județul Galaţi și Vaslui

În zona : Județul Galaţi; Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Vinderei, Tutova, Epureni, Grivița, Mălușteni, Ivești, Blăgești, Fruntișeni, Pogonești, Ciocani;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului, transmite ANM.

Cod galben de ceață, de la ora 9:00 până la ora 10:00 în județele Alba, Harghita, Sibiu

În zona: Județul Alba: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Hopârta, Rădești;



Zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Județul Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Boița, Cârța;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei, mai transmite ANM.

