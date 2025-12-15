Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament

Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției din perioada premierului Adrian Năstase, ar fi fost implicată într-un demers legal în ultimele zile ale vieții. Surse oficiale din cadrul Parchetului Ilfov, citate de România TV, dezvăluie că Stănoiu, alături de partenerul său cu 50 de ani mai tânăr, s-a prezentat la notar pentru a redacta un testament. Conform informațiilor, întreaga avere a fost lăsată partenerului său.

Evaluarea capacității mintale înainte de testament

Notarul ar fi cerut ca Rodica Stănoiu să obțină un certificat de la Serviciul de Medicină Legală din Ilfov, care să ateste că se află în deplinătatea facultăților mintale, având în vedere vârsta sa înaintată.

Însă, certificatul nu ar mai fi fost eliberat, deoarece Stănoiu a decedat între timp. Se pare că după vizita la notar, aceasta s-a îndreptat spre medici pentru evaluare, dar nu a mai apucat să finalizeze procesul.

Semne vizibile de accident recent

În plus, fostul ministru și-ar fi schimbat recent actul de identitate. Tot potrivit infromațiilor România TV, noua fotografie din document ar fi surprins un ochi vânăt, iar cadrele medicale de la Spitalul Floreasca ar fi întrebat-o ce a pățit.

Rodica Stănoiu le-ar fi spus că a alunecat în dormitor și s-a lovit de mobilă. Această informație, deși aparent minoră, capătă relevanță în contextul investigațiilor privind circumstanțele decesului său, având în vedere că deja existau informații în spațiul public despre mai multe vânătăi pe care le-ar fi avut pe corp.

Exhumarea pentru cercetări suplimentare

Astăzi, trupul Rodicăi Stănoiu a fost exhumat, după ce procurorii din Ilfov s-au autosesizat. Decizia vine pe baza informațiilor oficiale din dosar, dar și a relatărilor din presă. Ancheta urmărește să clarifice circumstanțele decesului fostului ministru și demersurile efectuate cu doar 10 zile înainte de moartea sa, inclusiv vizita la notar și interacțiunea cu serviciul de medicină legală.

