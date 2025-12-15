Avertisment de la vârful UE privind folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina

”Cea mai credibilă opțiune este împrumutul pentru reparații. Iar la asta lucrăm”, a spus Kaja Kallas înainte reuniuneaa miniștrilor de externe ai Uniunii Europene de luni, la Bruxelles. „Nu am ajuns încă acolo și este din ce în ce mai dificil”, a adăugat Kaja Kallas, Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, precum și Vicepreședintă a Comisiei Europene.

Kallas a mai spus că oficialii UE ”mai au câteva zile” înainte de summitul decisiv al liderilor de joi, unde speră să convingă Belgia să susțină împrumutul în pofida lunilor de rezistență fermă.

Ce este Euroclear

Euroclear este un depozitar de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles. El deține marea majoritate a celor 210 miliarde de euro în active imobilizate ce ar urma să fie folosite pentru a finanța împrumutul, fapt care face din Belgia un factor cheie în negocieri.

Prim-ministrul Belgiei Bart De Wever a solicitat, în repetate rânduri Uniunii Eurpene, să emită datorii comune susținute de bugetul pe termen lung al blocului comunitar, cu scopul de a sprijini Kievul, în loc să continue cu împrumutul, pe care l-a catalogat ca fiind ”fundamental greșit”. De asemenea, De Wever a susținut că planul are riscuri juridice și financiare severe.

Opoziția privind folosirea activelor rusești, în creștere

Italia, Bulgaria și Malta au făcut o declarație comună, vineri, cu Belgia, cerând Uniunii Europene să ia în considerare ”opțiuni alternative” la împrumut, inclusiv emiterea de datorii comune. Apelurile lor au fost reiterate în acest sfârșit de săptămână de Cehia. Liderul pro-Kremlin al Ungariei, Viktor Orban, se opune, clar schemei de împrumut.

Ce cere Belgia

Belgia cere garanții ”independente” și „autonome” din partea țărilor Uniunii Europene, în schimbul sprijinului său. Chiar dacă a remarcat fezabilitatea sa tehnică, Kallas a indicat că nu ar fi posibil din punct de vedere politic să se continue cu împrumutul în cazul în care Belgia nu este de acord.

Fără Belgia, cred că nu ar fi foarte ușor, pentru că dețin majoritatea activelor și consideră că este crucial ca ei să fie de acord cu tot ceea ce facem”, a mai spus ea. Declarațiile sale au fost împărtășite luni de alți miniștri de externe ai Uniunii Europene, inclusiv de Helen McEntee, din Irlanda.

Și alți miniștri au sugerat că vor refuza chiar și a lua în considerare alternative

Între timp, alți miniștri au indicat că vor refuza chiar să ia alternative la schema de împrumut. „Împrumutul pentru reparații nu este cea mai importantă și cea mai bună opțiune, ci singura opțiune pentru a mobiliza fonduri pentru nevoile Ucrainei”, a spus ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys.

Ambasadorii UE se vor întâlni, de asemenea, luni la Bruxelles, în marja reuniunii miniștrilor de externe, unde vor discuta amendamentele Comisiei Europene la propunerea de împrumut care urmăresc să abordeze numeroasele preocupări ale Belgiei, potrivit mai multor diplomați ai UE, scrie Euractiv.

Vezi și - Discuțiile între Zelenski și emisarii americani s-au încheiat după peste 5 ore