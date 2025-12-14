CITEȘTE ȘI - Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani

Analistul politic Bogdan Chirieac, prezent duminică seara în platoul România TV, a făcut câteva observații cu privire la lipsa de reacție a lui Ilie Bolojan față de cererea Partidului Social Democrat de a o demite pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului.

„Domnul Grindeanu a cerut oficial demiterea doamnei Diana Buzoianu. Domnul Bolojan nu a dat un răspuns până în acest moment. În mod normal, dacă domnul Bolojan nu face acest lucru, PSD trebuie să se retragă de la guvernare și atunci vom avea un alt guvern. De asemenea, e normal și vă asigur că și PNL crede același lucru, că USR nu mai poate sta la guvernare“, a zis analistul politic.

Bogdan Chirieac a comentat, de asemenea, și protestele care au avut loc în ultimele zile în mai multe orașe din țară și care seamănă cu o tentativă de lovitură de stat, cu atât mai mult cu cât România stă în acest moment destul de prost din punct de vedere economic și manifestații similare au izbucnit și în țările vecine.

„Despre această tentativă de lovitură de stat, unde nu știu dacă e implicat USR-ul - dar deocamdată într-acolo duc suspiciunile - ne poate da un răspuns doar o instituție abilitată. În mod normal, domnul Bolojan, pe care nu-l înțeleg, trebuie să dea un răspuns. Ori cu doamna Buzoianu la Guvern, iar atunci PSD-ul pleacă, ori pleacă doamna Buzoianu și USR poate pune un alt ministru.

În plus, se pregătește un alt pachet economic, iar asociații nu-și mai pot împrumuta firmele, decât în condiții foarte dificile. E un dezastru pentru IMM-uri. Situația este gravă pe tot flancul de est, fiindcă există demonstrații în Ungaria, Bulgaria, Serbia și România. Deodată așa au izbucnit în toate cele patru țări?“, a punctat Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: Nicușor Dan nu e implicat în această tentativă de lovitură de stat

Întrebat despre atacurile pe care mișcarea #rezist, inclusiv prin vocea lui Tudor Chirilă, le-a avut la Nicușor Dan, Bogdan Chirieac a precizat că acest lucru îl duce „duce cu gândul la faptul că președintele nu e amestecat în ce se pretrece acum“.

„Faptul că Nicușor Dan este atacat de #rezist, dovedește că domnia sa nu e implicat în această tentativă de lovitură de stat, de acaparare ilegală a puterii prin subordonarea justiției. Nu același lucru îl pot spune despre domnul Bolojan, care l-a amestecat în această chestiune pe Cătălin Predoiu, când a spus că „are de dat explicații“.

Faptul că #reziștii s-au năpustit asupra președintelui, mă duce cu gândul la faptul că Nicușor Dan a rămas un om onest care dorește să stabilizeze țara, nu să o destabilizeze. E o speranță, doar pe asta mă bazez“, a zis Nicușor Dan.