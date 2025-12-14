Nicușor Dan revine asupra declarației privind banii „luați de la educație” pentru Armată. A vorbit și despre drone

Acum a fost întrebat, din nou, despre acest subiect, și a zis că este o metaforă ce a spus inițial despre banii pentru educație care se duc spre armament.

Nicușor Dan: Pentru a preveni un război, trebuie să ne înarmăm pentru a descuraja un atac

„Era o metaforă. În momentul acesta, din banii pe care îi are România, 7% se duce către Armată. Într-o lume ideală, dacă banii aceștia s-ar îndrepta spre creșterea salariilor profesorilor sau s-ar duce în sănătate, cultură etc, ar fi foarte bine... Dar nu suntem într-o lume ideală. Pentru a preveni un război, trebuie să ne înarmăm pentru a descuraja un atac. Asta este lumea în care trăim”, a zis Nicușor Dan.

Ce facem cu dronele care intră în România?

Nicușor Dan a zis că depinde de context dacă vom doborî dronele care zboară prin România. A explicat și care ar fi situațiile în care nu le vom doborî.

„Nu suntem singura țară în care au zburat dronele și nu suntem singura țară care nu le-a dat jos. Polonia a dat 4 jos, dar din 19... Restul au zburat pe acolo. Când ai o dronă care este la 500 metri de granița cu Ucraina, în funcție de poziția din care lovești, poți lovi Ucraina. Dacă drona zboară deasupra unei localități... poți lovi acolo. Sper să nu mai avem drone în România, dar dacă vom avea... și dacă nu punem în pericol pe locuitorii respectivi... veți vedea drone doborâte în România”, a zis Nicușor Dan la Kanal D, în emisiunea jurnalistei Denise Rifai.

De asemenea, președintele României a zis că nu se pune problema reintroducerii stagiului militar obligatoriu.

