Ciolacu a luat aurul la Buzău! Nebunie totală: Iată clipul zilei!

Marcel Ciolacu a obținut, duminică, un rezultat istoric la alegerile pentru Consiliul Județean Buzău, un vot care trece dincolo de politică și care, în mod simbolic, confirmă direcția în care județul a pornit în ultimii ani. Un vot de încredere, dar mai ales un vot de continuitate pentru un proiect care, pentru prima dată după mult timp, a scos Buzăul din zona stagnării și l-a așezat în rândul regiunilor care se dezvoltă.

Putem spune că Marcel Ciolacu a luat aurul, în sensul că a ieșit pe locul 1 la această cursă

Marcel Ciolacu câștigă președinția Consiliului Județean cu aproape 52% din voturi



Procesul de numărare a voturilor în județul Buzău s-a încheiat, toate cele 424 de procese-verbale fiind centralizate în proporție de 100%. Conform datelor finale, Marcel Ciolacu (PSD) se impune categoric în cursa pentru președinția Consiliului Județean.

Ciolacu a obținut 44.767 de voturi, echivalentul a 51,97% din totalul voturilor valabil exprimate. Pe locul al doilea se clasează Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR), cu 23.288 voturi (27,03%).

Podiumul este completat de Mihai-Răzvan Moraru (Alianța PNL–USR), care a obținut 9.527 voturi, reprezentând 11,06%.

În clasament urmează:

Silviu Iordache (independent) – 4.533 voturi (5,26%)

Aurel Dogaru (SOS România) – 1.130 voturi (1,31%)

Gheorghe-Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare) – 1.059 voturi (1,23%)

Dragoș-Eugen Brînzea (Partidul Oamenilor Tineri) – 1.054 voturi (1,22%)

Mihai Budescu (PRM) – 788 voturi (0,91%)

În total au fost numărate 86.146 voturi.

Victoria detașată a lui Marcel Ciolacu confirmă controlul PSD asupra Consiliului Județean Buzău, cu un avans de peste 21.000 de voturi față de principalul contracandidat.

Iată imaginile zilei din PSD Buzău:

Marcel Ciolacu a zis: „Votul pe care l-au dat, astăzi, buzoienii reprezintă pentru mine atât o mare onoare, cât și o uriașă responsabilitate. Îi asigur pe toți locuitorii județului că înțeleg cele doua mesaje transmise azi de buzoieni. Cei care au ieșit la vot, pe frig și ploaie, au dat un semnal clar pentru dezvoltarea Buzăului. Îi asigur că voi trece rapid la treabă și, împreună cu primarul Constantin Toma, cu primarii comunelor din județ și specialiștii Consiliului Județean, demarăm toate proiectele importante pe care ni le-am propus.

Cei care nu au ieșit la vot au transmis și ei un mesaj important. Că sunt sătui de scandal politic și de promisiuni deșarte. Că așteaptă rezultate concrete. Le spun simplu că mandatul meu este pentru drumurile care se fac (precum Autostrada Moldovei), nu pentru vorbele care se uită. Fiindcă Buzăul merge mai departe prin fapte, nu prin lozinci! Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru efortul din această campanie. Și le spun că tot ce este mai important abia de acum urmează - să demonstrăm tuturor buzoienilor că putem construi împreună un viitor mai bun”.

