Data publicării: 19:42 08 Mar 2026

Chirieac salută decizia lui Nicușor Dan: A evitat cel de-al doilea război româno-român și o nouă vânătoare politică
Autor: Darius Muresan

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a avut în aceasă săptămână un dialog cu câteva zeci de protestatari care s-au strâns la Palatul Cotroceni pentru a-i cere să refuze propunerile din justiție. Vizibil iritat, președintele Nicușor Dan le-a explicat protestatarilor că situația e mult mai complexă și a dat asigurări că după 20 de ani de activitate în societatea civilă nu a abandonat cauza, iar unele nume din cele contestate au performat.

Protestul, intitulat sugestiv 'Cu ochii pe Cotroceni și numirea procurorilor', a fost organizat de Comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide, Inițiativa România, Inițiativa Timișoara, Reset Iași, Alternativă Civică Timișoara, În Stradă, Tineri Liberi, Agent Green și Rezistența Civică Galați.

Analistul politic Bogdan Chirieac a salutat poziția președintelui Nicușor Dan, care nu a cedat presiunilor. Chirieac afirmă că impunerea unor numiri în justiție de către tabăra „hashtag” însemna un al doilea război româno-român și o reînceperea a vânătorii politice.

„Spre cinstea domniei sale președintele Nicușor Dan a dat dovadă în această situație că este la înălțimea funcției sale. S-a chinuit din vară până acum partea neomarxistă să-și numească procurorii, ceea ce ar fi însemnat începutul celui de-al al doilea război româno-român. Cu alte cuvinte, o nouă vânătoare politică. Nicușor Dan a avut curajul să iasă și să le spună în față, deși acele aberații păreau că îl enervează chiar și pe dânsul, că știe ce face, e informat și îi va numi pe cei calificați în urma concursului dat de Ministerul Justiției”, arată Chirieac, într-o intervenție la România TV.

„Mie mi se pare un fapt pozitiv că președintele nu se va lăsa manipulat. Dacă era în locul dânsului domnul premier Ilie Bolojan, am o mică suspiciune că dacă nu erau procurorii impuși de hasgtag, ar fi dat curs dorinței lor. Tot ce înseamnă hashtag nu răspunde niciun fel opiniei publice, o dovadă e doamna ministru Oana Țoiu”, a conchis analistul.

În timpul protestului de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan le-a transmis celor prezenți că va avea întâlniri periodice cu persoanele numite în funcții, iar rezultatele vor putea fi evaluate în aproximativ șase luni.

'Veți vedea rezultatele acestor numiri cam în șase luni de la momentul în care ei vor fi numiți. Oamenii aceștia trebuie să cunoască instituția și să lucreze cu oamenii pe care îi găsesc acolo. De asemenea, ce pot să vă spun este că periodic mă voi întâlni cu șefii acestor instituții. (...) Și eu sunt cetățean și constat că justiția are nenumărate probleme. Trebuie să le rezolvăm și trebuie, însă, să avem răbdare, pentru că e ca o boală lungă și sunt mecanisme de putere, sunt oameni care și-au făcut relații unii cu alții, e foarte greu să schimbi o situație de fapt', a spus Nicușor Dan.

