DCNews Politica Nicuşor Dan convoacă CSAT miercuri dimineaţă. SUA vor să desfășoare „capabilităţi militare" la baza Kogălniceanu
Data actualizării: 09:08 11 Mar 2026 | Data publicării: 09:06 11 Mar 2026

Nicuşor Dan convoacă CSAT miercuri dimineaţă. SUA vor să desfășoare „capabilităţi militare" la baza Kogălniceanu
Autor: Andrei Itu

imagine cu nicusor dan si ilie bolojan Nicușor Dan. Foto: Agerpres.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, miercuri dimineață, la Palatul Cotroceni.

Conform Administraţiei Prezidenţiale, şedinţa CSAT se va desfăşura de la ora 09:30.

Subiectele de pe ordinea de zi a ședinței CSAT

Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte cu privire la: situaţia din Orientul Mijlociu, implicaţii pentru România; evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România, dar și analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilităţi militare.

Ce spunea pe 5 martie Nicușor Dan despre convocarea CSAT

Pe data de 5 martie, preşedintele Nicuşor Dan afirma că nu va convoca CSAT în cazul situaţiei din Orientul Mijlociu atâta timp cât evenimentele nu prezintă "un pericol imediat" pentru România. "Nu am convocat CSAT şi nu îl vom convoca, cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România", spunea președintele Nicușor Dan.

Ultima şedinţă a CSAT a avut loc pe 24 noiembrie 2025 pe tema Strategiei Naţionale de Apărare, notează Agerpres.

nicusor dan
sedinta CSAT
sua
baza Mihail Kogălniceanu
razboi iran
