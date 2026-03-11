SUA vor baza Kogălniceanu pentru operațiuni legate de Iran. Traian Băsescu: Afaceristul Trump a umilit Romania

Ieri, 10 martie, a apărut inițial pe surse informația că Statele Unite ale Americii analizează posibilitatea de a disloca avioane la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, în perspectiva operațiunilor din Orientul Mijlociu. Astăzi, are loc o ședință CSAT, convocată de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, iar pe ordinea de zi este inclusă și analiza dislocării temporare pe teritoriul României a acestor capabilităţi militare.

În acest context, fostul președinte al României, Traian Băsescu a comentat dorința SUA de a avea acces la baza militară Mihail Kogălniceanu, amintind totodată și despre faptul că anul trecut americanii au decis retragerea a jumătate dintre efectivele militare din țara noastră, decizie despre care spune că "a umilit pur şi simplu Romania".

Traian Băsescu: Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România

"Trump îşi caută aliaţi. Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrativ, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu iar la Munchen, prin trompeta Vance a umilit pur şi simplu Romania.

Azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu. Foarte bine, avem un “ACORD DE ACCES” semnat la Bucureşti la 6 Decembrie 2005 şi intrat în vigoare la 21 Iunie 2006. În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu. Şi asta nu pentru că Trump are nevoie, ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie.

Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări. Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu, costă", a scris Traian Băsescu pe pagina sa de Facebook.