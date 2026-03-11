€ 5.0937
DCNews Stiri Pompierii din Giurgiu au stins manual un incendiu izbucnit pe 5 hectare de teren mlăștinos, după ce autospecialele nu au putut ajunge
Data actualizării: 11:59 11 Mar 2026 | Data publicării: 11:47 11 Mar 2026

Pompierii din Giurgiu au stins manual un incendiu izbucnit pe 5 hectare de teren mlăștinos, după ce autospecialele nu au putut ajunge
Autor: Andrei Itu

Incendiu Sursa: Pexels / Incendiu

Pompierii din Giurgiu au acţionat mai multe ore cu unelte de mână şi lopeţi pentru stingerea unui incendiu din localitatea Băneasa.

Incendiul s-a extins din cauza vântului pe o suprafaţă de aproximativ cinci hectare de trestie, lăstăriş, mărăciniş şi vegetaţie uscată, într-un loc cu teren mlăştinos din localitatea Băneasa, Giurgiu, unde intervenţia autospecialelor de pompieri nu era posibilă.

Intervenție dificilă îndeplinită de pompierii din Giurgiu

"ISU Giurgiu a fost solicitat aseară să intervină pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o suprafaţă de cinci hectare de trestie, lăstăriş, mărăciniş şi vegetaţie uscată, în localitatea Băneasa.

Echipele de pompieri ajunse la faţa locului au constatat faptul incendiul se extindea cu repeziciune din cauza vântului, iar intervenţia era dificilă din cauza terenului mlăştinos. Autospecialele de pompieri nu au avut acces direct în zona incendiului, acesta fiind lichidat cu unelte de mână şi lopeţi, iar intervenţia a durat mai multe ore", conform unui comunicat transmis de ISU Giurgiu.

Cauza probabilă a incendiului și recomandările pompierilor

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spaţii deschise.

Pentru a preveni astfel de cazuri, pompierii recomandă populației următoarele măsuri de siguranță:

  • Evitați focul deschis în spații verzi ori pe terenuri nelucrate sau abandonate, mai ales în perioadele cu vânt ori temperaturi ridicate.
  • Nu lăsați jarul și resturile focului nesupravegheate! Asigurați-vă că este complet stins înainte de a părăsi zona!
  • Respectați regulile locale cu privire la arderea vegetației uscate ori a resturilor de grădină.
    Semnalați imediat orice incendiu la apelul unic de urgență 112, pentru ca echipele de intervenție să poată ajunge cât mai rapid!
  • Asigurați accesul autospecialelor de pompieri! Evitați obstacolele pe căile de acces către terenuri mlăștinoase ori greu accesibile.

Arderile de vegetație, interzise prin lege

Mai mult, în România, arderile de vegetație sunt interzise prin lege. Nerespectarea acestei interdicții se pedepsește cu amenzi severe. Pentru persoanele fizice, amenzile variază între 7.500 și 15.000 de lei, iar pentru persoanele juridice, între 50.000 și 100.000 de lei.

