Un înalt oficial iranian din domeniul securității îl amenință pe Trump cu moartea
Data publicării: 16:34 10 Mar 2026

Un înalt oficial iranian din domeniul securității îl amenință pe Trump cu moartea
Autor: Alexandra Curtache

Donald Trump Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Agerpres

Un oficial iranian de rang înalt din domeniul securității a lansat marți o amenințare directă la adresa președintelui american Donald Trump, în contextul tensiunilor crescute dintre Iran, Statele Unite și Israel.

Un înalt oficial iranian din domeniul securității l-a amenințat marți în mod direct pe președintele american Donald Trump, în contextul continuării războiului americano-israelian împotriva regimului clerical de la Teheran.

Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, l-a avertizat pe Donald Trump: „Națiunea iraniană, iubitoare de Ashura, nu se teme de amenințările tale de pe hârtie. Nici măcar cei mai puternici decât tine nu au reușit să elimine națiunea iraniană. Ai grijă de tine, ca să nu fii eliminat!”, conform Politico.

Replica după avertismentul privind Strâmtoarea Hormuz

El a răspuns după ce Trump a declarat că va lovi Iranul dacă acesta va bloca Strâmtoarea Hormuz, un punct critic de control al energiei în Golful Persic.

„Dacă Iranul face ceva care oprește fluxul de petrol în Strâmtoarea Hormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii de douăzeci de ori mai tare decât a fost lovit până acum”, a scris președintele american pe Truth Social.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului

Cine este Ali Larijani

Larijani este un fost gardian revoluționar și unul dintre cei mai influenți politicieni din cadrul regimului iranian, care a numit un nou lider suprem după ce fostul conducător Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis într-un atac aerian.

Mesajul dur publicat de Trump

În postarea sa, Trump a adăugat: „În plus, vom distruge ținte ușor de distrus, ceea ce va face practic imposibilă reconstrucția Iranului ca națiune - Moartea, Focul și Furia vor domni asupra lor - Dar sper și mă rog ca acest lucru să nu se întâmple!”

Războiul SUA-Israel împotriva Iranului a determinat creșterea prețurilor la petrol la nivel global, deși acestea s-au redus după ce Trump a semnalat luni un posibil sfârșit al conflictului.

Comentarii

