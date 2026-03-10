Putin i-ar fi spus lui Trump la telefon că este impresionat de operațiunea americană împotriva Iranului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că apelul telefonic cu președintele rus Vladimir Putin a fost unul bun.

„A fost o conversație bună”, a spus el într-o conferință de presă.

Astfel, Donald Trump s-a declarat mulțumit de discuția sa cu Vladimir Putin pe tema Ucrainei.

„În ceea ce privește Ucraina, a fost o conversație pozitivă”, a mai declarat președintele SUA.

Trump spune că Putin a fost impresionat de operațiunea americană împotriva Iranului

Trump a mai declarat că, în timpul conversației lor, președintele rus și-a exprimat disponibilitatea de a ajuta la rezolvarea crizei din Orientul Mijlociu.

„În ceea ce privește Orientul Mijlociu, el a vrut să ajute”, a declarat Trump într-o conferință de presă.

Totodată, Trump a spus că este mai important ca Rusia să se concentreze asupra conflictului ucrainean decât asupra celui iranian. De asemenea, el a menționat că președintele rus a fost impresionat de operațiunea americană împotriva Iranului.

Tot luni, Putin vorbea despre "sprijinul neclintit pentru Teheran"

Totuși, reamintim și faptul că tot luni, președintele rus Vladimir Putin i-a transmis felicitări lui Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei pentru alegerea sa ca lider suprem al Republicii Islamice Iran.

„Din partea mea, aș dori să reafirm sprijinul nostru neclintit pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii noștri iranieni. Rusia a fost și va rămâne un partener de încredere al Republicii Islamice. Vă doresc succes în abordarea provocărilor dificile cu care vă confruntați, precum și sănătate și tărie sufletească”, a scris Putin în mesajul de felicitare.

Ce spune Rusia despre discuția dintre Putin și Trump

Trump și Putin au vorbit telefonic luni seară. Discuția a durat aproximativ o oră. Potrivit consilierului prezidențial rus, Iuri Ușakov, accentul s-a pus pe situația din jurul conflictului cu Iranul și pe negocierile trilaterale privind o soluționare a conflictului din Ucraina, iar discuția a fost una sinceră și constructivă, scrie Interfax.

„Conversația a fost profesională, sinceră și constructivă, așa cum se întâmplă de obicei în dialogul dintre liderii ruși și americani”, a declarat Ușakov reporterilor luni.

Conversația anterioară dintre cei doi șefi de stat a avut loc la sfârșitul lunii decembrie 2025.