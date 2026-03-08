Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khameni e noul lider suprem al Iranului. Trump estimează ironic că acesta nu va rezista mult

Cleric de rang mediu cu legături strânse cu Garda Revoluționară iraniană, Mojtaba, un adept al liniei dure, este una dintre cele mai influente figuri din cadrul clerului iranian. De ani de zile, el este considerat unul dintre principalii candidați la succesiunea tatălui său.

Tatăl său a fost eliminat săptămâna trecută, după ce Statele Unite și Israelul au atacat ținte din Iran. În atac au murit și alte personalități influente și numeroși militari.

Trump estimează că noul lider suprem nu va rezista mult

Președintele american Donald Trump a susținut, într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian 'nu va rezista mult' dacă nu primește aprobarea sa.

Anterior, Trump a estimat că el personal trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului. 'Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum am fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela', a insistat el joi într-un interviu citat de Agerpres, referindu-se la vicepreședinta Venezuelei care i-a luat interimar locul președintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe 3 ianuarie.

'Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran', a mai susținut în același interviu președintele SUA, care dorește un regim filo-american în Iran