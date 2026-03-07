€ 5.0941
DCNews Stiri Internațional Intervenție militară a Ungariei împotriva Ucrainei? De unde au pornit amenințările lui Zelenski că trimite Armata Ucrainei la Budapesta după Orban
Data publicării: 12:12 07 Mar 2026

Intervenție militară a Ungariei împotriva Ucrainei? De unde au pornit amenințările lui Zelenski că trimite Armata Ucrainei la Budapesta după Orban
Autor: Darius Muresan

orban-zelenski_05205000 Foto: Agerpres

Declarațiile ironice ale președintelui Volodimir Zelenski cum că ar putea da adresa lui Viktor Orban militarilor ucraineni pentru ca aceștia „să discute” cu premierul maghiar au stârnit stârnit critici și la nivelul UE. Dar de unde a pornit totul?

Comisia Europeană a descris vineri drept 'inacceptabile' amenințările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski față de premierul ungar Viktor Orban, după ce Zelenski a spus că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii față de întârzierea repunerii în funcțiune a secțiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba.

Conflictul a început după ce fluxul de petrol prin conducta Drujba a fost întrerupt în ianuarie 2026, în urma avariilor provocate de un atac rusesc asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Kievul susține că lucrările de reparație necesită timp și că reluarea transportului ar putea avea loc în aproximativ o lună sau o lună și jumătate. Ungaria și Slovacia afirmă însă că întârzierea are motive politice și afectează securitatea energetică a regiunii, arată și DefenseRomania.

Orban a fost primul care a amenințat

Intervenție militară a Ungariei împotriva Ucrainei? De unde au pornit amenințările lui Zelenski că trimite Armata Ucrainei la Budapesta după Orban

Premierul ungar Viktor Orbán, aflat în plină campanie electorală, a adoptat o poziție dură și a declarat că Budapesta va folosi „instrumente politice și financiare” pentru a forța reluarea transportului de petrol. În același context, oficiali ungari au transmis Kievului un ultimatum de trei zile pentru reluarea fluxului prin conductă sau pentru a permite o misiune de inspectori care să verifice situația infrastructurii.

„Vreau să fie clar, vom câștiga și că vom câștiga prin forță. Așa că nu voi face niciun pact, nu va exista niciun acord, nu va exista niciun compromis. Îi vom învinge. Vom sparge blocada petrolieră. Îi vom forța pe ucrainean să reia livrările. Nu prin discuții, nu prin acord, nu prin compromis, ci prin forță” - Viktor Orban

Ulterior, Viktor Orban și-a ponderat amenințările cu intervenția militară asupra Ucrainei.

Amintim că pe 2 martie, Viktor Orban, un apropiat al lui Vladimir Putin, a susținut că imaginile din satelit arată dovezi cum că nu există probleme în calea funcționării conductei Drujba.

În replică, Zelenski a spus că imaginile din satelit nu pot dezvălui fiecare detaliu.

viktor orban
volodimir zelenski
