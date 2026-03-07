Expoziție IGENERATION la Palatul Mogoșoaia: „Uncharted Territories / Teritorii necartografiate”

Galeria Parter-Palat găzduiește expoziția „Uncharted Territories / Teritorii necartografiate”, semnată de artiștii grupului IGENERATION și curatoriată de Mihaela Pascu, Ioana Căpraru și Bernadett Simion.

Aceasta este cea de-a doua expoziție din ciclul Wanderlust a grupului de artiști și curatori IGENERATION și abordează subiecte legate de spații necunoscute, reale sau imaginare, dintr-o lume fără margini care are încă nevoie de multe descoperiri.

Crina Ioana Athanasiu, Luca Bărbălată, Anca Elisei Carp, Nona Delia Chiriac, Roxana Cernea,Victor Drăghici, Teodora Ionescu, Adrianna Lup, Ioan Maga, Cristina Minea, Eduard Moroșescu, Mircea Moroiu, Cosmina Munteanu, Cornel Paiu, Maria Răducanu, Adriana Ropotan, Iuliana Săndulescu, Adrian Scarlat, Oana Sidea, Roxana Tudor, Delia Vancea, Alida Velea și Marilena Zahiu, ale căror lucrări sunt expuse în Galeria Palat, oferă publicului o experiență vizuală complexă, invitând la descoperirea unor teritorii artistice și conceptuale aflate dincolo de limitele convenționale ale percepției.

Explorările lor în dimensiuni gigantice sau infinitezimale, în arii fizice sau metafizice, în circuite psihologice sau matematice, în zone sociale sau personale, au loc pe cele mai diverse suprafețe: de la pictură la foto, de la textile la sculptură, de la grafică digitală la instalație și performance.

Fiecare lucrare din expoziție este un răspuns, o orientare – uneori o salvare, alteori o atenționare: un atlas care funcționează ca referința la care să ne întoarcem pentru suport, pentru reflexie și ghidaj în incertitudinea generalizată a prezentului.

Expoziția este deschisă publicului până în 15 martie, între 09:00–17:00 (ultimul acces fiind la 16:30). În zilele de luni, Galeria este închisă.