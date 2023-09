Noaptea Muzeelor la sate în Arhiepiscopia Târgoviștei - Galerie Foto

Muzeele acestor mânăstiri au avut program prelungit (9-18), iar în cadrul lor au fost desfășurate activități dedicate cunoașterii patrimoniului bisericesc, sub genericul: Să redescoperim importanța patrimoniului bisericesc!

Aceste activități au fost realizate de mânăstiri în colaborare cu comitetele de tineret parohial de la parohiile: Răzvadul de Sus și Răzvadul de Jos- sub coordonarea preoților: Voinea Ion, Stana Bogdan Gabriel, Ceauş Marian și Vișan Bogdan Valentin (Mânăstirea Dealu), Parohia Nucet, (Mânăstirea Nucet) -sub coordonarea preoților: Banzea Constantin și Cârstea Ion Iulian, precum și Parohia Viforâta (Mânăstirea Viforâta) - sub coordonarea preoților: Badea Marian și Nuică Ştefan Valentin. (Foto: Arhiepiscopia Târgoviștei)

