Colița emisiunii de timbre românești EXPO`70 OSAKA, de acum 55 de ani, desenată de computer. Nouă emisiune filatelică, pusă în circulație

Autor: D.C. | Categorie: Cultura

O coliță filatelică și un plic „prima zi” marchează un eveniment de importanță expozițională mondială și o aniversare din cronologia filateliei românești: 55 de ani de la prima emisiune tematică EXPO’70 OSAKA din 1970. Emisiunea filatelică compusă din două mărci poștale și o coliță filatelică dantelată a fost pusă în 1970. 

Noua emisiune filatelică pusă în circulație luni, 15 septembrie, „EXPO OSAKA 1970 - 2025”, conține o coliță filatelică și un plic „prima zi”.

Expoziția Mondială organizată în Japonia marca al treilea eveniment mondial expozițional, succedând expozițiilor de la Bruxelles din 1958 și Montreal din 1967. Tema expoziției japoneze: „Progres și Armonie pentru Omenire” a marcat o realizare majoră pentru Japonia postbelică, care s-a regăsit în domeniile tehnologiei și economiei, explorând soluții pentru probleme globale cum ar fi sărăcia și degradarea mediului. Expoziția a înregistrat un număr record de peste 64 de milioane de vizitatori din 77 de țări, număr depășit abia la EXPO SHANGHAI 2010. 

Coliția emisiunii din 1970, desen realizat de un computer FACOM 270/30

Grafica mărcilor poștale din emisiunea Romfilatelia din 1970 a fost realizată de un foarte cunoscut artist desenator și gravor, Ion Dumitrana. Timbrele reproduceau o imagine a unei tinere japoneze cu o pălărie cu flori (valoarea nominală de 20 bani) și a unei pagode (valoarea nominală de 1 Leu). 

Colița emisiunii, imprimată în Japonia într-un tiraj de 350.000 exemplare, cu înseriere computerizată a fost adusă în România în noiembrie 1970 și pusă în circulație la 1 decembrie, în același an.  

Imaginea timbrului care reproduce o pagodă cu 7 etaje, în care s-a organizat Pavilionul Furukawa. Ca o „abatere” de la normele de bază ale realizării colițelor filatelice, imaginea încadrată de perforul tradițional nu are înscrisă nici o valoare nominală, aceasta fiind imprimată în spațiul exterior care are un desen-fundal cu siluete de tinere japoneze, cu costumație diversă. Desenul a fost realizat cu ajutorul unui computer FACOM 270/30, reprezentant al tehnicii de vârf, al firmei Fujitsu. 

Noua coliță a emisiunii EXPO OSAKA 1970 - 2025 are un supratipar în care se regăsesc valoarea nominală de 55 Lei, imprimată pe marca poștală, o steluță perforată (ca element de siguranță) și o grafică tematică realizată de cunoscutul desenator și pictor Mircea Cantor. 

Plicul „prima zi” reproduce un desen stilizat al Pavilionului Expozițional al României la Expo Osaka 2025; de asemenea, are aplicată marca poștală a coliței cu supratipar și ștampila „prima zi” bicoloră, simbolizând steagul Japoniei. 

Colița emisiunii de timbre românești EXPO`70 OSAKA, de acum 55 de ani, desenată de computer. Nouă emisiune filatelică, pusă în circulație
