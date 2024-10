OUT OF THE BOX: Deținuții din Timișoara devin artiști pentru o zi – Expoziție inedită în Piața Libertății

Pe 2 noiembrie, de la ora 18:00, timișorenii sunt invitați la Comenduirea Garnizoanei Timișoara din Piața Libertății pentru a descoperi o expoziție artistică deosebită: instalațiile realizate de 32 de deținuți din Penitenciarul Timișoara, sub îndrumarea artistei vizuale Regina Damian.

Proiectul, intitulat OUT OF THE BOX, le oferă deținuților oportunitatea de a se exprima prin artă, încurajându-i să își dezvăluie poveștile, emoțiile și viziunile prin lucrări de mari dimensiuni.

Deținuți de toate vârstele, cu personalități și povești diverse, au lucrat intens timp de două luni pentru a crea aceste instalații, fiecare dintre ele reflectând teme personale sau sociale. Sub îndrumarea artistei Regina Damian, aceștia au ieșit „din cutie” și s-au exprimat în moduri noi, cu scopul de a aborda subiecte importante, precum toleranța și prevenirea faptelor antisociale.

„Orice om are nevoie de salvare pe parcursul vieții”, spune unul dintre participanți, iar lucrările lor vorbesc despre teme variate: ecologie, religie, relații umane și drumul către salvare personală.

Expoziția este realizată în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și Direcția Județeană de Cultură Timiș și finanțată de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara, având sprijinul Fondului pentru nevoi culturale de urgență. Regina Damian, inițiatoarea proiectului, subliniază importanța incluziunii sociale și a coeziunii comunității timișorene prin artă: „Dorim să influențăm pozitiv viețile deținuților, promovând reintegrarea socială și arătând cum arta poate schimba destine”.

Evenimentul va include tururi ghidate pentru elevi, studenți și toți cei interesați să afle mai multe despre proiect, oferind o oportunitate unică de a înțelege poveștile și motivațiile artiștilor. „Credem că acest proiect are un impact educativ profund, contribuind la prevenirea infracționalității în rândul tinerilor prin stimularea empatiei și conștientizării”, adaugă Regina Damian.

OUT OF THE BOX își propune să aducă în prim-plan o categorie socială deseori ignorată, arătând că arta poate crea punți de înțelegere între oameni, indiferent de trecutul lor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News