Vernisaj Das Kapital: Distraction/ Destruction"

Cunoscut deja în mediul artistic pentru apetitul său către interacțiunea informală și rebeliunea față de norme, artistul revine în spațiul public cu o expoziție ce urmează celor două de dată recentă – Turbo Kebab în noiembrie 2023 la București și Complexity of Confrontation din august 2024 de la Tirana, Albania.

Expoziția intitulată "Das Kapital: Distraction/ Destruction" continuă stilistica și linia de interogare artistică pe care Deniz Constantin o susține încă de la primele sale incursiuni în peisajul artistic: în mare parte auto-didact, artistul face o pictură exuberantă cromatic, cu ecouri din fovism și art brut, care tratează cu umor incisiv și ireverențios teme conjugate precum capitalismul, războiul sau solitudinea marilor aglomerări umane.

“Preocuparea cu capitalismul o am încă din facultate, întrucât am studiat sociologia. M-au interesat îndeosebi valorile agenților din capitalism, fenomenele de manipulare și comunicare, proiecțiile și opiniile oamenilor cu precădere din mediul urban. De când cu Covidul și cu războiul, interesul meu s-a accentuat, iar la asta a contribuit și faptul că generația mai tânăra (Gen Z), mi s-a părut că are o opinie mai critică despre capitalism. După o traumatică spitalizare, am înțeles că timpul meu limitat pe pământ este cel mai bine pus în slujba îmbinării celor două discipline în care am activat până acum: arta și sociologia. Așa a luat naștere proiectul Das Kapital: Distraction/ Destruction. Nu încerc să fiu neapărat militant sau un formator de opinie, deși arta mea pare a fi militantă, ci prin vocea mea încerc să dau glas celor care au la rândul lor ceva de spus, devenind eu o suprafață de proiecție pentru diversele opinii și contradicții aflate în societate."

Expoziția reunește 35 de picturi în ulei pe pânză, realizate pe parcursul anului 2024, însoțite de o mini-anchetă despre capitalismul contemporan, cu video și fotografie. Artistul a declarat că își rezervă dreptul de a face un episod 2 al acestei expoziții, în anul 2025. Vernisajul va cuprinde și elemente participative - care însă nu sunt obligatorii, în tradiția vernisajelor lui Deniz Constantin care se încadrează mai degrabă la categoria "happening-uri".

Cu prilejul acestui vernisaj, artistul va prezenta și primul său catalog tipărit, publicat în vara acestui an - o ‘integrală’ a producției sale de pictură de la debutul din 2020 până în 2023.

