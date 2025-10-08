Nicolae Grigorescu și artiștii contemporani, sub același acoperiș: Expozițiile „ACASĂ” și „HOME”, deschise de Vila Catena

Vila Catena deschide, joi, 9 octombrie 2025, de la ora 18:00, expozițiile de artă Nicolae Grigorescu: ACASĂ, cu lucrări exclusiv din Colecția AVARTE, alături de HOME, o expoziție de artă contemporană curatoriată de Galeria Sandwich, cu participarea a peste 30 de artiști. Vernisajul face parte din circuitul artistic lunar DOI JOI.

Vila Catena (str. Radu Calomfirescu 15, București) este un spațiu cultural inaugurat în luna aprilie a acestui an, fiind găzduit de un monument arhitectural recent restaurat, ce integrează în mod organic un Pavilion Muzeal dedicat artei moderne, și un Pavilion Contemporan. Proiectul este un rezultat al colaborării dintre Fundația Fildas Art - prin programul Catena pentru Artă și Galeria Sandwich din București.

Lucrări din cadrul expozițiilor

ACASĂ, expoziția ce include peste 20 de lucrări semnate de Nicolae Grigorescu, este cea de-a doua prezentare a unuia din marii maeștri ai artei moderne române, după Theodor Pallady: Lecturi și Culoare deschisă în luna mai în acest an.

Sunt incluse lucrări reprezentative precum seriile de Ciobănași, Care cu Boi și imagini ale gospodăriilor tradiționale, dar și lucrări de patrimoniu precum Elisabeta Doamna În Biroul Său. Accentul este pus pe interesul artistului pentru spații domestice, atât interioare cât și exterioare, și pe viața tradițională de zi cu zi a personajelor sale.

Nicolae Grigorescu, De la fântână (Țărăncuțe), ulei pe pânză, 55,5 x 32,5 cm

Nicolae Grigorescu, Carlotta Leria, ulei pe lemn, 22 x 16 cm

„Din colecția consistentă de opere ale maeștrilor noștri, create din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la cel de-al Doilea Război Mondial, grupul de lucrări Grigorescu se impune reconfirmându-l pe maestru în calitatea sa de artist național. Totodată, acest ansamblu reflectă parte din situația patrimoniului Grigorescu, aflat în afara muzeelor de stat, și aruncă o lumină asupra unor cazuri uitate de cercetători (lucrări aflate în afara țării), sau asupra unor lucrări inedite. Studierea colecției a prilejuit redescoperirea unor proveniențe uitate, ceea ce lărgește cunoașterea orizontului de gust artistic al elitelor ce posedau odinioară opere de Grigorescu”, precizează Ioana Beldiman, istoric de artă.

Lucian Prună - Ibric cu cafea, 35 x 28 cm, ulei pe pânză, 2024

În mod complementar, HOME, expoziția de grup din Pavilionul Contemporan, reunește majoritar voci contemporane care explorează granițele flexibile dintre spațiul privat și cel public, dintre confort și improvizație, dintre acasă și oriunde. Expoziția e un inventar de interioare reale și imaginare: pereți care țin loc de familie, ferestre care sunt și evadare, și barieră, obiecte transportate dintr-o viață în alta.

Nu e doar o expoziție despre locuințe, ci despre felul în care le purtăm cu noi ca pe niște extensii ale corpului. În această casă colectivă intră la fel de firesc maeștri ai picturii românești - Nicolae Grigorescu, Gheorghe Petrașcu, Marius Bunescu - dar și voci contemporane precum Matthias Weischer (DE), Marius Bercea, sau Șerban Savu. Într-o notă aparte, Lucian Prună readuce în actualitate tradiția naturilor moarte, reconfigurându-le în cheie contemporană, un dialog subtil între clasic și prezent. Tot aici, intervențiile artistei Ioana Mincu, ale Arantxei Etcheverria sau ale Yvonnei Hassan aduc o perspectivă asupra felului în care intimitatea adăpostului poate fi reimaginată prin privirea contemporană.

Artiști care participă

Lista completă a artiștilor participanți în expoziția HOME este: Andrei Acriș, Marius Bercea, Lucian Bran, Maria Brîneț, Marius Bunescu, Mihaela Coandă, Irina Cristescu, Lyuben Domozetski (BG), Arantxa Etcheverria, Bogdan Gîrbovan, Teodor Graur, Ion Grigorescu, Nicolae Grigorescu, Yvonne Hassan, Ioana Mincu, Nico Mureș, Constantin Niculescu, Daniela Pălimariu, Gheorghe Petrașcu, Ana Popa, Florența Pretorian, David Pricob, Irina Profeta, Lucian Prună, Dumitrița Răzlog, Alma Redingler, Cristian Răduță, Eugen Roșca, Mihai Rusen, Ramon Sadîc, Șerban Savu, Arthur Segal, Willie Stewart (US), Nadina Stoica, Andrei Tudoran, Anca Țintea, Ion Țuculescu, Marco Verhoogt, Matthias Weischer (DE),

Curatorii expoziției sunt Maria Bîrsan și Alexandru Niculescu (Galeria Sandwich). Partenerii expoziției sunt Neurohope și Senso Arte.

Lucian Bran, Living Room in Drumul Taberei, Bucharest, ultrachrome print, 100x80cm - din seria Promised Land

Program de vizitare

Joi - Vineri, 15:00-19:00

Sâmbătă, 12:00-16:00

Fundația Fildas Art a luat ființă în anul 1996, din dragoste pentru artă și din dorința de a sprijini artiștii. Prin intermediul programului „Catena pentru Artă”, Fundația Fildas Art s-a implicat constant în susținerea artelor vizuale, dar și în promovarea cinematografiei, teatrului, muzicii și literaturii. În cadrul acestui program, Fundația Fildas Art organizează expoziții și sprijină evenimente culturale, contribuind activ la afirmarea artiștilor români și a proiectelor lor, oferindu-le vizibilitate și recunoaștere.

Deschis în 2016 în București, Sandwich este un spațiu artistic inspirat de un spațiu rezidual de 11 mp, aflat între două clădiri industriale, valorificând limitările ca resurse creative. Încă de la început, galeria a provocat constant definiția convențională a spațiului de artă, funcționând ca un mediu activ și un instigator angajat în scena artistică contemporană. Sandwich propune o viziune incluzivă asupra artei, în care procesul, dialogul și relațiile construite în timp joacă un rol esențial, potrivit unui comunicat de presă Vila Catena.