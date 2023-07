UNESCO, cuvinte de laudă la adresa iei româneşti

La închiderea expoziției “Shoulder to shoulder. Celebrating community and craft woven into the traditional blouse of Romania and the Republic of Moldova”, organizată de Delegatiile permanente ale României şi Republicii Modova pe lângă UNESCO, Simona Mirela Miculescu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, delegat permanent al României pe lângă UNESCO, s-a adresat în scris lui Liviu Lucaci, Rectorul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" cu următorul mesaj:

"Doresc să vă exprim din nou întreaga mea recunoştinţă pentru asocierea entuziastă a Universității Naţionale de Artă Teatrală si Cinematografică “LL.Caragiale” la acest proiect. Vernisajul a beneficiat de prezența unor înalți oficiali din conducerea Organizației, ambasadori şi reprezentanți ai Delegaţiilor permanente acreditate pe lângă UNESCO, precum şi a unor distinși membri ai cercurilor culturale pariziene şi ai comunităților celor două ţări organizatoare, iar, până la închidere, expoziția a fost vizitată de un public numeros, din interiorul ca si din afara organizației.

Alături de minunatele cămăși cu altiţă puse la dispoziție de cele două muzee de profil de la Bucureşti şi Chişinău, componenta de realitate virtuală realizată de specialiştii de la Universitatea Politehnică Bucureşti, în colaborare cu cei de la UNATC, a fost primită cu un viu interes de publicul vizitator, care a apreciat imersiunea captivantă în viata comunităților purtătoare si promotoare ale iei.

Toate ecourile pe care le avem în urma acestui eveniment ne îndreptăţesc să credem că expoziția s-a bucurat de un mare succes în această vitrină globală care este UNESCO, şi nu numai, iar el se datorează, în bună măsură, contribuţiei aduse de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale”.

