Data publicării: 11:24 06 Oct 2025

O poveste colectivă care continuă - Kompus 2025
Autor: Flaviu Predescu

Imagine WhatsApp 2025-10-03 la 09.42.38_f9a84026 (1)
 

Grupul Kompus revine cu o nouă expoziție. Vernisajul va avea loc pe 9 octombrie, ora 19:00.

Grupul Kompus revine în fața publicului cu cea de-a cincea ediție a expoziției sale anuale, Kompus 5. Vernisajul va avea loc pe 9 octombrie, începând cu ora 19:00, iar accesul se va face pe bază de invitație sau prin programare în prealabil pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale grupului.

„Încă din anul 2021, Kompus s-a născut și renăscut în fiecare an, recompunându-se cu artiști noi și păstrând totodată nucleul format din foști și actuali studenți ai Lect. Univ. Dr. George Moscal, din cadrul Universității Naționale de Arte din București. Grupul s-a constituit acum cinci ani și, de atunci, se află în fața publicului cu o prezență constantă, marcată de evenimente expoziționale care aduc împreună generații, idei și stiluri diferite.

O gazdă generoasă

Un rol central în această continuitate îi revine Cristinei Grigorescu, colega și gazda noastră generoasă, fără de care primele ieșiri în fața publicului și actuala existență a grupului nu ar fi fost posibile.

Expozițiile Kompus sunt definite prin diversitate și libertatea expresiei. Fiecare artist aduce propriile preocupări, teme și limbaje vizuale, ceea ce face ca pluralitatea stilistică să devină semnul distinctiv al grupului. Atmosfera creată este una intimă, apropiată, care invită publicul nu doar să privească, ci și să intre în dialog cu artiștii.

„Noi suntem Kompus din 2021 și, în fiecare an, ne recompunem împreună cu membri noi. Singurul aspect unitar al grupului este genealogic, pentru că toți artiștii expozanți au fost sau sunt încă studenții mei. În rest, sper eu, demonstrăm o mare varietate de opțiuni stilistice pozitiv-eterogene, iar coagularea noastră ca grup este rezultatul calității productelor noastre artistice.” – Lect. Univ. Dr. George Moscal.

Astfel, Kompus 5 nu este doar o expoziție de artă contemporană, ci și o poveste colectivă despre întâlniri, dialog și continuitate. Este un spațiu al intalnirilor autentice dintre profesor și studenți, dintre generații, dintre artiști și public.

Membrii expozanți ai grupului Kompus la cea de-a cincea ediție sunt:

Emma Jasmine Campbell, Ilie Justinian Chiriac Brănescu, Irina Cîmpeanu Ștefureac, Ioana Cristodorescu, Dana Florența Curculescu, Maria Dițoiu, Raluca Drăghici, Sînziana Georgescu, Roberta Giuglea, Adnana Grecu, Cristina Maria Grigorescu, Nectaria Guraliuc, Ana-Maria Guță, Oana Haralam, Alexandru Ion, Valentina Ionescu, George Moscal, Răzvan Tiberiu Necula, Cătălina Nistor, Georgiiana Petrulianu, Daniela Popa, Andra Victoria Popescu, Claudiu D. Popescu, Norica Popescu, Bogdan Sassu, Mihai “Mișu” Stanciu, Medeea Stănescu, Miruna Ștefan, Liviana Tănase, Andreias Welther, Oana Zbanț.

Pentru programări ne puteți contacta pe:

Facebook – K O M P U S (https://www.facebook.com/profile.php?id=100076434122137)

Instagram – @k_o_m_p_u_s (https://www.instagram.com/k_o_m_p_u_s/)

Mail – [email protected]

Vă așteptăm la vernisaj - 9 octombrie, ora 19:00.” anunță organizatorii într-un comunicat.

