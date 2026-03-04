Vladimir Putin amenință că ar putea întrerupe chiar acum livrările de gaz către Europa: "Am gândit cu voce tare"

Ar putea fi mai avantajos pentru Rusia să întrerupă imediat livrările de gaze către Europa, mutându-se pe alte piețe și fără să aștepte intrarea în vigoare a unei interdicții complete, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul emisiunii „Moscova. Kremlinul. Putin”, scrie Interfax.

Astfel, Putin a sugerat că Rusia ar putea întrerupe chiar acum livrările de gaz către Europa pentru că Uniunea Europeană a anunțat o interdicție asupra importurilor de gaze rusești, care va fi implementată treptat.

În octombrie 2025, UE a adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include o interdicție privind achizițiile de GPL. Prima etapă va intra în vigoare pe 25 aprilie 2026 și se va aplica doar contractelor anuale. Se preconizează că embargoul complet va fi implementat pe 1 ianuarie 2027.

În plus, UE a adoptat o directivă care interzice importul de gaze rusești în general: interdicția importurilor de GPL în baza contractelor pe termen scurt intră în vigoare pe 25 aprilie 2026, iar pentru contractele pe termen scurt pentru furnizarea de gaze prin conducte – începând cu 17 iunie 2026.

Vladimir Putin spune că a gândit cu voce tare

„Și acum se deschid alte piețe. Și ar putea fi mai profitabil pentru noi să încetăm să mai aprovizionăm piața europeană chiar acum. Ar trebui să ne mutăm pe piețele care se deschid și să ne impunem acolo. Și aici vreau să fiu clar: nu există niciun motiv politic. Dar dacă vom fi închiși peste o lună sau două, este mai bine să ne oprim acum și să ne mutăm în țări care sunt parteneri de încredere și să ne impunem acolo”, a spus el.

Cu toate acestea, Putin a subliniat că „aceasta nu este încă o decizie”.

„În acest caz, este, cum se spune, doar o gândire cu voce tare. Cu siguranță voi instrui guvernul să lucreze la această problemă cu companiile noastre”, a mai declarat Putin.

Totodată, el a susținut că actuala creștere a prețurilor pe piața europeană „nu este direct legată de restricțiile privind aprovizionarea cu gaze a piețelor europene”.

Putin susține că unele companii americane vor părăsi piața europeană

„La urma urmei, principalii furnizori de gaze nu și-au redus volumele - SUA, Norvegia, Algeria și, într-o oarecare măsură, Rusia. Nimeni nu a redus livrările, dar prețurile au crescut deja la 700 de dolari pe mia de metri cubi. De ce? Din cauza situației generale de pe piețele globale, inclusiv pe piețele petroliere”, a spus Putin.

„Pentru că au apărut clienți dispuși să cumpere aceleași gaze la prețuri mai mari - în acest caz, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, a închiderii Strâmtorii Hormuz și așa mai departe. Și dacă apar astfel de cumpărători premium, atunci cred, sunt chiar sigur, că unii furnizori tradiționali, cum ar fi companiile americane, vor părăsi piața europeană în favoarea unor piețe cu plăți mai mari. Acest lucru este firesc. Nu este nimic aici, nicio agendă politică. Doar afaceri”, a mai spus Putin, afirmând și că acesta este „rezultatul politicilor greșite ale autorităților europene, care sunt în vigoare de mulți ani”.