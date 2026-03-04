Accizele la carburanți, reduse dacă prețul benzinei și motorinei crește și mai mult. Ministrul Energiei: Reducem aproape 55% din cost

Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri, 4 martie 2026 în România, iar în unele orașe din țară, s-a observat o creștere a prețului maxim la motorina premium de 0,15 lei la litru. În contextul în care românii sunt îngrijorați de posibilitatea ca prețul carburanților să explodeze în zilele următoare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat care sunt măsurile luate de autorități pentru prevenirea unei astfel de situații.

"Pentru a evita acest lucru (depășirea pragului psihologic de 10 lei pe litru n.r.) am făcut două lucruri foarte importante. În primul rând, am blocat orice posibilitate ca orice agent economic să profite de febra creată de un conflict armat în Orientul Mijlociu, să crească artificial prețurile, lucru care a făcut ca în România, sunt date oficiale, să crescă prețul cu 20 de bani, sunt date raportate în medie pe piața carburanților din România.

Scumpirea carburanților în România, comparativ cu Italia, Spania sau Germania

Comparativ cu alte state, ne uităm direct la valoarea reală, în România prețul combustibilului a crescut cu 20 de bani litrul. Dacă ne uităm în Italia spre exemplu a crescut cu 75 de bani, aproape de 4 ori mai mult. Dacă ne uităm la Spania, a crescut cu 10 cenți, adică de două ori și jumătate mai mult, iar în Germania s-a înregistrat o scumpire de 20 de cenți, adică aproape 2 lei, de zece ori mai mult decât în România. Din acest punct de vedere, am renegociat contracte, am crescut contactele pe care le aveam cu vechii furnizori tocmai pentru a anticipa aceste lucruri și de această dată da, România s-a mișcat mai bine decât aceste țări care nu au anticipat lucrurile cum le-am făcut noi în urmă cu câteva zile.

Așa că românii chiar sunt într-o situație în care se întreabă ce se va întâmpla, pe bună dreptate, dar vreau să fiu foarte coeerent și foarte clar atunci când le spun că statul își face treaba. Nu controlează nici ministrul Energiei, nici premierul, modul în care se derulează lucrurile în strâmtoarea Hormuz sau modul în care e cotația mondială a petrolului, iar astăzi suntem în această situație de o creștere de 5-7 ori mai mică decât în restul Europei doar pentru că am acționat la timp", a declarat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

Bogdan Ivan, despre o eventuală reducere a taxelor și accizelor din prețul final al combustibililor

Cât despre mecanismele prin care Ministerul Energiei ar putea interveni dacă scumpirile vor continua, pentru a păstra un preț decent al carburanților pentru români, Bogdan Ivan a spus că statul ar putea tăia accizele la carburanți pe o perioadă determinată de timp până când piața și-ar reveni.

"Noi am luat aceste măsuri și acum lucrăm la un set de măsuri printre care unul este și referitor la fiscalitate, tocmai pentru că statul român nu este unul pasiv, nu așteaptă să se întâmple ceva și abia după să intervină. Datele arată că am făcut bine. Dacă ne referim la această tendință pe care nu putem să o controlăm, să spunem ipotetic că va fi această cotație încă 2-3 săptămâni, pe diferența medie de 8,20 lei, cât era acum o săpătmână și să zicem ipotetic - 8,99 lei, această diferență, avem aproximativ 30% acciză plus TVA, reducem la aproape 55% din cost.

Statul român poate să intervină pe o perioadă temporară în această formă încât să scadă cu 20-30-40 de bani pe litru costul final din acest reglaj din acciză până când se va stabiliza întreaga piață, pentru a absorbi acest șoc care se creează în această perioadă", a mai declarat Bogdan Ivan.