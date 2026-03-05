Donald Trump publică imaginile anterior clasificate cu distrugerea „navei de prestigiu” a Iranului, IRIS Dena, de către un submarin american / video

Pentru prima dată de la cel de-al Doilea Război Mondial, un submarin american a trimis o navă de război iraniană pe fundul mării, în largul coastei Sri Lankăi, potrivit The Sun.

Oficialii de pe insula din Oceanul Indian au confirmat că cel puțin 87 de marinari iranieni au fost uciși, în timp ce alți 60 sunt dispăruți. Alte câteva zeci de persoane au fost salvate.

„Ieri, în Oceanul Indian, un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale. În schimb, a fost scufundată de o torpilă - o moarte liniștită. Prima scufundare a unei nave inamice de către o torpilă de la cel de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Pete Hegseth, secretarul american de Război.

Nava iraniană scufundată în Oceanul Indian era „nava de prestigiu” a Republicii Islamice, potrivit lui Hegseth.

După ce marina din Sri Lanka a primit un semnal de primejdie de la IRIS Dena, care avea la bord 180 de persoane, a trimis nave și avioane într-o misiune de salvare, a declarat ministrul de externe al țării, Vijitha Herath, în Parlament, scrie PBSNews.

Însă, până când marina din Sri Lanka a ajuns la locație, nu mai exista nicio urmă a navei, „doar pete de petrol și plute de salvare”, a spus purtătorul de cuvânt al marinei, comandorul Buddhika Sampath.

„Am găsit oameni plutind pe apă”, a adăugat el.

Cele 32 de persoane salvate au fost internate într-un spital din Galle, un oraș de pe coasta de sud a Sri Lankăi, a spus Sampath. Cadavrele recuperate au fost, de asemenea, aduse la țărm, a adăugat acesta.

Imaginile cu atacul, anterior clasificate, au fost postate de președintele american Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social.

