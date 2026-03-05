€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri Donald Trump publică imaginile anterior clasificate cu distrugerea „navei de prestigiu” a Iranului, IRIS Dena, de către un submarin american / video
Data actualizării: 09:13 05 Mar 2026 | Data publicării: 09:10 05 Mar 2026

Donald Trump publică imaginile anterior clasificate cu distrugerea „navei de prestigiu” a Iranului, IRIS Dena, de către un submarin american / video
Autor: Ioan-Radu Gava

nava de razboi în ocean Foto: Unsplash

Președintele Donald Trump a postat un videoclip anterior clasificat cu o „navă de prestigiu” iraniană distrusă de un submarin american.

Pentru prima dată de la cel de-al Doilea Război Mondial, un submarin american a trimis o navă de război iraniană pe fundul mării, în largul coastei Sri Lankăi, potrivit The Sun.

Oficialii de pe insula din Oceanul Indian au confirmat că cel puțin 87 de marinari iranieni au fost uciși, în timp ce alți 60 sunt dispăruți. Alte câteva zeci de persoane au fost salvate.

CITEȘTE ȘI               -              Mii de kurzi ar fi lansat o ofensivă terestră împotriva Iranului

„Ieri, în Oceanul Indian, un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale. În schimb, a fost scufundată de o torpilă - o moarte liniștită. Prima scufundare a unei nave inamice de către o torpilă de la cel de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Pete Hegseth, secretarul american de Război.

Nava iraniană scufundată în Oceanul Indian era „nava de prestigiu” a Republicii Islamice, potrivit lui Hegseth.

După ce marina din Sri Lanka a primit un semnal de primejdie de la IRIS Dena, care avea la bord 180 de persoane, a trimis nave și avioane într-o misiune de salvare, a declarat ministrul de externe al țării, Vijitha Herath, în Parlament, scrie PBSNews.

Însă, până când marina din Sri Lanka a ajuns la locație, nu mai exista nicio urmă a navei, „doar pete de petrol și plute de salvare”, a spus purtătorul de cuvânt al marinei, comandorul Buddhika Sampath.

„Am găsit oameni plutind pe apă”, a adăugat el.

Cele 32 de persoane salvate au fost internate într-un spital din Galle, un oraș de pe coasta de sud a Sri Lankăi, a spus Sampath. Cadavrele recuperate au fost, de asemenea, aduse la țărm, a adăugat acesta.

Imaginile cu atacul, anterior clasificate, au fost postate de președintele american Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social.

CITEȘTE ȘI               -               Surpriză cu imperiul financiar lăsat în urmă de Ali Khamenei: În ce țări spăla bani fostul ayatollah și cum acționa prin misterioasa organizație Setad

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
razboi
iran
sri lanka
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
COMPAS: Cum se construiește o afacere? Studenții UTM au lucrat pe macheta unui plan de business
Publicat acum 21 minute
Lavinia Betea: "Lucrețiu Pătrășcanu. Moartea unui lider comunist. Studiu de caz"
Publicat acum 27 minute
Paradoxul generației Z: tot mai mulți bărbați cred că soția trebuie să se supună soțului
Publicat acum 33 minute
Războiul cu Iranul se prelungește cel puțin 100 de zile: SUA, decizie privind durata conflictului din Orientul Mijlociu
Publicat acum 38 minute
„M-a sunat Lia”. Alistar (ÎCCJ) explică mizele viralizării telefonului din conferința de presă / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 11 minute
Horoscop 5 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Mii de kurzi ar fi lansat o ofensivă terestră împotriva Iranului
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Vedetele din România care și-au cumpărat apartamente în Dubai. Cine are locuințe în paradisul din Emirate
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Donald Trump publică imaginile anterior clasificate cu distrugerea „navei de prestigiu” a Iranului, IRIS Dena, de către un submarin american / video
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Cât va dura războiul cu Iranul? Indiciul venit de la Washington
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close