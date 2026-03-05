Zelenski îl ameninţă pe Viktor Orban că trimite armata ucraineană după el. Mărul discordiei

Mărul discordiei este decizia lui Viktor Orban de a bloca ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de Uniunea Europeană.

Ajutorul a fost blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, transmit agenţiile Reuters şi EFE.

Afirmațiile lui Zelenski despre Viktor Orban

"Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orban n.red) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că militarii noştri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi aşa, atunci vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri. Pentru ca să-l cheme şi să vorbească cu el în limba lor", a spus Volodimir Zelenski la Kiev la începutul unei şedinţe de guvern, în prezenţa jurnaliștilor.

Ruşii "ne ucid, iar noi ar trebui să-i dăm petrol sărăcuţului Orban, pentru că fără acesta el nu poate câştiga alegerile ?", a continuat Zelenski.

Când ar putea redeveni operațional oleoductul Drujba

El a susţinut mai devreme joi că oleoductul Drujba, care traversează Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, ar putea redeveni operaţional abia peste o lună şi jumătate, chiar dacă a recunoscut că ar vrea ca această conductă să nu mai fie funcţională deloc.

Ungaria şi Slovacia sunt în continuare nevoite să-şi utilizeze rezervele strategice de petrol după ce din data de 27 ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina, motivul invocat fiind că a fost un atac cu drone al Rusiei, Zelenski susținând că reparaţiile necesită timp.

Însă premierul ungar Viktor Orban şi cel slovac Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina ține blocată conducta într-o acţiune de şantaj politic împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

Ungaria a întrerupt livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina

Ca formă de represalii, Ungaria a întrerupt livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina şi a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE contra Rusiei. De asemenea, a blocat un împrumut european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei.

Liderii europeni au convenit în luna decembrie asupra acestui împrumut, finanţat prin emiterea de datorie comună a Uniunii Europene, însă pe care Ucraina să-l ramburseze numai după ce Federația Rusă i-ar plăti ipotetice "reparaţii de război" şi care să fie garantat de bugetul Uniunii, adică de statele membre.

Trei dintre acestea, printre care Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia, au solicitat şi au obţinut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a împrumutului. În caz contrar, au amenințat că l-ar putea bloca prin veto. Viktor Orban a estimat că acest împrumut nu va fi niciodată rambursat de Ucraina, situație în care statele Uniunii garante vor trebui să-l plătească în final.

Slovacia a suspendat livrările de electricitate către Ucraina

Slovacia a suspendat la rândul eu livrările de electricitate către Ucraina. Premierul Fico a declarat joia trecută că ar putea lua măsuri suplimentare împotriva Ucrainei dacă aceasta nu deblochează fluxul de petrol rusesc. Premierul slovac a descris Ucraina drept o ţară coruptă care se comportă cu lipsă de respect faţă de state membre UE. Iar de la noi se aşteaptă să ridicăm mâinile şi să votăm 'da' ca oile, a mai spus Fico.

Acesta din urmă a avut vinerea trecută o discuție telefonică cu preşedintele Ucrainei. Apoi, Fico a declarat despre această convorbire că i-a lăsat o "impresie clară" că Ucraina nu vrea să permită reluarea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba, notează Agerpres.

