Invitat la DC News și DC Medical, dr. Bogdan Marțian, director medical al Spitalul Clinic SANADOR, a explicat, alături de jurnalistul Val Vâlcu, în ce situații robotul este „net superior” și cum pot pacienții să depisteze precoce afecțiuni oncologice grave.

„Există un grup de operații care se fac mai bine cu robotul”

Dr. Bogdan Marțian a subliniat că, deși nu există intervenții care să poată fi realizate exclusiv robotic, anumite operații sunt realizate mai eficient cu această tehnologie.

„Atâta vreme cât am robotul la dispoziție, pot să spun că robotul este net superior în anumite situații. Nu pot să spun că este vreo operație care nu se poate face decât cu robotul. Pot să spun că există un grup de operații care se fac mai bine cu robotul decât oricum altcumva. Astea sunt, în primul rând, cele din pelvis. Intervențiile din pelvis, adică intervențiile pe rect, mediu și inferior, intervențiile ginecologice din pelvis, inclusiv pentru neoplazie, pentru cancere, intervențiile pe polul superior, adică hemia hiatală, stomac, pancreas”, spune acesta.

Chirurgia robotică în cancerul pancreatic și hepatic, tot mai aproape de „gold standard”

Potrivit specialistului, în ultimii ani a crescut semnificativ numărul intervențiilor robotice pentru cancer pancreatic, gastric și hepatic. În unele centre medicale, mai mult de jumătate dintre aceste rezecții sunt efectuate robotic.

„În ultimii ani numărul de intervenții robotice pentru cancer de pancreas și pentru cancer gastric și pentru diverse cancere hepatice a devenit extrem de mare și sunt centre unde mai bine de jumătate din tipurile astea de rezecții se fac robotic și începe să se discute despre aburdul robotic în rezecția pancreatică sau în rezecțiile hepatice ca devenind gold standard. Ceea ce este un pas enorm înainte”, completează el.

Screeningul, arma esențială în depistarea precoce a cancerului

Întrebat ce poate face un pacient pentru a descoperi boala într-un stadiu tratabil, medicul a vorbit despre importanța programelor de screening.

„Astea sunt programele de screening care există peste tot în lume, inclusiv la noi. Japonezii, pentru că au multe cazuri de cancere gastrice, au un program de screening mai agresiv un pic.

Corea de Sud îl are și mai agresiv. Îi fac și mai des endoscopia digestivă superioară cu mențiunea că dacă pacientul nu se prezintă la termenul stabilit, adică anual, la endoscopie și face un cancer, pierde dreptul de a fi tratat gratuit de către sistemul public. Un stimulent important. Ăsta este screening-ul”, explică el.

Rolul medicului și responsabilitatea pacientului

Dr. Marțian a subliniat că medicii au obligația de a informa pacienții asupra factorilor de risc și de a promova un stil de viață care să reducă probabilitatea apariției cancerului.

„Noi, doctorii, suntem obligați să informăm pacientul asupra riscurilor. Ce anume din comportamentul nostru actual, reprezintă un risc pentru sănătate, pentru diverse cancere și așa mai departe. Asta este unul. Și să îndemnăm pacientul să aibă un stil de viață care să-i scadă riscul de a face un cancer cât mai mult.

În al doilea rând, trebuie ca simptomatologia chiar așa săracă cum este ea, pentru că în general cancerele nu au simptomatologie în stadiile inițiale, orice semnal dat de organismul, că ceva nu este în regulă, trebuie să inducă ideea individului de a se duce la un medic.

Trebuie să avem medici bine instruiți, în special medici de familie, care să îndemne pacientul să se ducă spre diverse tipuri de investigații. Ar trebui să nu mai existe situații în care pacientul suferă de hemoroizi de mulți ani, dar el, de fapt, are o tumoră de rect”, punctează medicul la final.