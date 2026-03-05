Turcia, vizată de o rachetă trasă din Iran, confirmă NATO

O rachetă balistică trasă din Iran viza Turcia, a confirmat joi un purtător de cuvânt al NATO, transmite Agerpres. Prin declarația sa, acesta practic a contrazis o versiune anterioară, difuzată de un responsabil turc, ce indica faptul că racheta ar fi ţintit o bază militară din Cipru, informează AFP.

NATO "condamnă ţintirea" Turciei de către Iran

Întrebat dacă racheta respectivă a vizat în mod deliberat ţinte din Turcia, Martin O'Donnell a răspuns afirmativ şi a făcut referire la o declaraţie a purtătoarei de cuvânt a NATO, Allison Hart, publicată miercuri.

NATO "condamnă ţintirea" Turciei de către Iran, indicase Hart, după interceptarea unei rachete iraniene care se îndrepta spre spaţiul aerian turc. Joi, Martin O'Donnell a refuzat să facă altă precizare, din motive de securitate.

"Mă voi abţine de la divulgarea oricărei informaţii suplimentare susceptibile de a avea un impact asupra securităţii sau protecţiei forţelor", a declarat reprezentantul NATO ieri.

Ministerul Apărării al Turciei nu a oferit informații despre această dronă trasă din Iran

Ministerul Apărării al Turciei a declarat joi că sistemele de apărare ale NATO au interceptat şi au neutralizat "o rachetă balistică trasă din Iran şi detectată în direcţia Turciei", dar nu a furnizat niciun detaliu suplimentar privind acest incident.

Turcia "nu era ţinta rachetei", afirmase miercuri un demnitar turc, citat de AFP.

"Credem că era vizată o bază militară din Cipru, dar racheta a deviat de la traseul său", a adăugat oficialitatea turcă, sub acoperirea anonimatului.