DCNews Stiri ANAT, mesaj pentru Bolojan în criza românilor blocați în Orient: Este momentul ca Guvernul României să arate că îi pasă
Data publicării: 17:16 05 Mar 2026

ANAT, mesaj pentru Bolojan în criza românilor blocați în Orient: Este momentul ca Guvernul României să arate că îi pasă
Autor: Tiberiu Vasile

ANAT, mesaj pentru Bolojan în criza românilor blocați în Orient: Este momentul ca Guvernul României să arate că îi pasă Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

ANAT propune trei mecanisme de protecție pentru turiști: fondul de garantare pentru agenții, fondul pentru biletele de avion și fondulde repatriere în situații de criză.

Pe fondul tensiunilor geopolitice care afectează în aceste zile transportul aerian internațional și lasă numeroși români blocați în străinătate, industria turismului din România cere măsuri urgente pentru protejarea călătorilor. Într-un comunicat transmis public, Asociația Națională a Agențiilor de Turism atrage atenția asupra vulnerabilităților majore din sistemul actual și susține că statul nu dispune de mecanisme clare și funcționale pentru a interveni rapid în situații de criză.

Organizația propune introducerea unor instrumente financiare dedicate care să asigure protecția turiștilor români, inclusiv în scenarii extreme precum blocarea spațiului aerian sau întreruperea zborurilor comerciale. Printre soluțiile avansate se numără crearea unui fond de garantare pentru agențiile de turism, un fond pentru biletele de avion și un mecanism special destinat repatrierii cetățenilor în situații de urgență.

"Siguranța călătorilor devine o preocupare majoră la nivel global"

"Într-o perioadă în care siguranța călătorilor devine o preocupare majoră la nivel global, construirea unui sistem modern de protecție pentru turiștii români devine o obligație pentru România.În  acest context,  ANAT propune trei mecanisme esențiale: fondul de garantare pentru agenții de turism, fondul pentru biletele de avion și fondul de repatriere în situații de criză.

Agențiile de turism au suportatprimele 3 nopți de cazare, conform obligațiilor legale aplicabileîn situații de circumstanțe extraordinare, și au oferit sprijin turiștilor pentruorganizarea prelungirii șederii, în așteptarea reluării curselor comerciale. 

În paralel, agențiile încearcă să identifice soluții de transport acolo unde acestea există, pentru a-și îndepliniobligațiile contractuale de repatriere.În astfel de situații însă apare unvid legislativ și operațional: legea prevede repatrierea turiștilor atunci când transportul comercial devine din nou disponibil, însă nu reglementează clar situațiile în care spațiul aerian este blocat pe perioade mai lungi și repatrierea ar presupuneorganizarea  unor  curse  speciale  charter. Aceste operațiuni depășesc posibilitățile industriei turistice și nu constituie o obligație legală automată nici pentru agențiile de turism, nici pentru stat.

Când zborurile se opresc, cetățenii trebuie să știe că există un mecanism care îi poate aduce acasă!

Situația actuală arată încă o dată că România nu dispune de mecanisme funcționale de protecție pentru turiști în situații de criză majoră.

ANAT încearcă de câțiva ani să promovezeLegea Fondului de Garantare pentru agențiile de turism, inspirat din modelele de fonduri de garantare funcționale din Europa, cu scopul ca niciun turist să nu mai piardă bani în  astfel  desituații. Din păcate, în ultimii ani, această inițiativă nu a fost tratată cu prioritatea necesară de către foștii miniștri ai Economiei și Turismului –Radu Oprea, Bogdan Ivan și Radu Miruță –și nici de către parlamentarii  din  comisiile  de  specialitate,deși conceptul proiectului de lege a fost prezentat în repetate rânduri.

În prezent însă există un dialog constructiv cu actuala conducere a ministerului și există speranța ca proiectul Fondului de Garantare pentru agențiile de turism să devină funcțional într-un viitor apropiat, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027.

ANAT  a  propus,  de  asemenea,Legea  Fondului  de  Garantare  a  biletelor  de  avion, inspirată din modelul danez, care colectează1  euro  pentru  fiecare  segment  de  zborde  la  pasagerii  care călătoresc cu avionul. Falimentul  companiei  aeriene  Blue  Aira  demonstrat  cât  de  vulnerabili sunt  pasagerii:aproximativ  280.000 de persoane au pierdut peste 90 de milioane de euro.

În același timp, evenimentele din aceste zile arată că România are nevoie și deun mecanism de intervenție pentru repatrieri în situații de criză, care să permită organizarea rapidă a unor zboruri speciale atunci când transportul aerian comercial este blocat.

În prezent, autoritățile pot oferi sprijin și coordonare consulară în astfel de situații, însăavem nevoie de un mecanism  financiar  dedicatpentru organizarea repatrierilor în cazul unor crize majore care afectează transportul aerian. Intervențiile de acest tip depind dedecizii  politice punctualeși de disponibilitatea  unor resurse bugetare extraordinare, de regulă dinfondul de rezervă al Guvernului.În ultimele zile, alte state europene au organizat zboruri speciale pentru repatrierea propriilor cetățeni, iar unele dintre aceste operațiuni au fost și finanțate de guvernele respective.

ANAT consideră că românii au nevoie deun mecanism funcțional, permanent și independent, care să permită intervenții rapide în astfel de situații, fără ca ajutorul pentru cetățeni să depindă de decizii ad-hoc sau de contextul politic almomentului,adică ajutor real pentru oameni exact atunci când au nevoie! Și totul fără să fie afectat bugetul statului, principala problemă pe care o au autoritățile fiind, mereu, lipsa banilor. Nu cerem bani, cerem cadru legal funcțional și dedicat.

De aceea,  ANAT  propune  crearea  unuifond de repatriere pentru situații de urgență,  care  ar putea  fi coordonat de Ministerul Afacerilor Externe și alimentat prin contribuții foarte mici –de exemplu0,5 euro per pasager aerian și 0,5 euro per turist transportat  cu  autocarul,  pentru cursele care  punct  de  plecare  sau sosire pe teritoriul României.

Sumele sunt minime, pot fi încasate pentru o perioadă limitată de timp, până când se ajunge la o sumă care poate acoperi costurile estimate, dar în timp pot crea o rezervă financiară care să permită intervenții rapide atunci când românii se află în dificultate în străinătate.

Întrebarea este una simplă: ați plăti câțiva lei în plus la biletul de transport pentru a ști că, în cazul unei crize majore, există un mecanism care vă poate aduce acasă în siguranță? Probabil că majoritatea românilor ar răspunde afirmativ.

Domnule  Prim-ministru, funcția asumată vă obligă ca, înastfel de situații să vedeți dincolo de măsurile de austeritate și să sprijiniți crearea de mecanisme reale de protecție pentru cetățeni. Industria turismului este pregătită să contribuie la construirea acestor soluții.

ANAT își exprimă disponibilitatea de a lucra împreună cu autoritățile pentru a transforma aceste propuneri în mecanisme funcționale care să ofere cetățenilor români mai multă siguranță atunci când călătoresc", conform comunicatului ANAT.

