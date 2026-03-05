Ordonanța de Urgență discutată astăzi de Guvern. Cine primește 27.000 de lei în plus la salariu

Guvernul a discutat, în primă lectură, Ordonanța de Urgență cu privire la sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

”Actul normativ ține cont de realitățile socio-economice și evoluția pieței muncii, respectiv rata ridicată a șomajului de lungă durată, în special în rândul tinerilor, persoanelor cu nivel scăzut de educație, precum și dificultatea reinserției profesionale a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate. În același timp, angajatorii reclamă lipsa forței de muncă calificate și dificultăți în atragerea de personal stabil, în special în zonele defavorizate.

Menționăm cele mai importante modificări incluse în proiectul de act normativ:

Se instituie o primă de stabilitate destinată tinerilor NEET care accesează primul loc de muncă pe durată nedeterminată. Tinerii NEET sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ şi nu participă la activităţi de formare profesională.

Prima de stabilitate va fi în cuantum total de 27.000 de lei, acordată în două tranșe:

1.000 de lei lunar în primele 12 luni și 1.250 de lei lunar pentru următoarele 12 luni.

Prima este neimpozabilă , nu se datorează contribuții sociale obligatorii și este acordată proporțional cu menținerea raporturilor de muncă.

, nu se datorează contribuții sociale obligatorii și este acordată proporțional cu menținerea raporturilor de muncă. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile.

Nu beneficiază de primă de stabilitate tinerii NEET care se încadrează în instituții și autorități publice, regii, societăți, companii cu capital de stat, autorități/agenții/instituții publice autonome aflate în coordonarea/subordonarea Parlamentului, institute naționale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea/coordonarea/subordonarea ministerelor sau autorităților publice centrale și locale” arată comunicatul Guvernului.