Ordonanța de Urgență discutată astăzi de Guvern. Cine primește 27.000 de lei în plus la salariu

Guvernul Bolojan a avut astăzi pe masă OUG prin care modifică și completează legea 76/2002.
Guvernul a discutat, în primă lectură, Ordonanța de Urgență cu privire la sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
”Actul normativ ține cont de realitățile socio-economice și evoluția pieței muncii, respectiv rata ridicată a șomajului de lungă durată, în special în rândul tinerilor, persoanelor cu nivel scăzut de educație, precum și dificultatea reinserției profesionale a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate. În același timp, angajatorii reclamă lipsa forței de muncă calificate și dificultăți în atragerea de personal stabil, în special în zonele defavorizate.
Menționăm cele mai importante modificări incluse în proiectul de act normativ:
Nu beneficiază de primă de stabilitate tinerii NEET care se încadrează în instituții și autorități publice, regii, societăți, companii cu capital de stat, autorități/agenții/instituții publice autonome aflate în coordonarea/subordonarea Parlamentului, institute naționale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea/coordonarea/subordonarea ministerelor sau autorităților publice centrale și locale” arată comunicatul Guvernului.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci