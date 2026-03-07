€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Trump se întâlnește cu 15 lideri latino-americani la Miami. Cine nu a fost invitat la summit
Data actualizării: 08:34 07 Mar 2026 | Data publicării: 08:29 07 Mar 2026

Trump se întâlnește cu 15 lideri latino-americani la Miami. Cine nu a fost invitat la summit
Autor: Elena Aurel

imagine cu președintele american Donald Trump Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump. Foto: Agerpres

Donald Trump se va întâlni la Miami cu aproximativ 15 lideri latino-americani apropiați ideologic, la un summit menit să consolideze influența SUA în regiune.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va primi sâmbătă, la Miami, aproximativ 15 preşedinţi din America Latină cu care are afinităţi ideologice, printre care argentinianul Javier Milei, salvadorianul Nayib Bukele şi chilianul Jose Antonio Kast, la un summit destinat consolidării influenţei Washingtonului în regiune, informează EFE şi Agerpres.

Întâlnirea, concepută pentru a prezenta iniţiativa denumită "Scutul Americilor", va avea loc la Trump National Doral Miami, un resort cu teren de golf, proprietate a preşedintelui, care va găzdui la sfârşitul acestui an Summitul G20, prezidat de SUA.

Convocată înainte de începerea războiului cu Iranul, reuniunea are loc după capturarea în ianuarie a preşedintelui Nicolas Maduro de către forţe americane în Venezuela şi în timp ce tensiunile dintre Washington şi Havana cresc din cauza blocadei energetice impuse insulei.

Conform Casei Albe, scopul acestei întâlniri este de a aborda subiecte precum securitatea, imigraţia neregulamentară şi infracţionalitatea organizată în America Latină, precum şi de a contracara influenţa Chinei pe continent.

Au confirmat participarea liderii din Argentina (Javier Milei), Bolivia (Rodrigo Paz), Costa Rica (Rodrigo Chavez), Republica Dominicană (Luis Abinader), Ecuador (Daniel Noboa), El Salvador (Nayib Bukele), Guyana (Irfaan Ali), Honduras (Nasry Asfura), Panama (Jose Raul Mulino), Paraguay (Santiago Pena) şi din Trinidad şi Tobago (Kamla Persad-Bissessar).

De asemenea, va fi prezent Jose Antonio Kast, care miercuri va prelua funcţia de preşedinte al Chile, după ce a câştigat turul al doilea al alegerilor organizate în decembrie.

VEZI ȘI: Statele Unite se pregătesc de intervenție în strâmtoarea Ormuz împotriva iranienilor. Când începe escortarea navelor comerciale

Cine nu a fost invitat

Toţi aceştia lideri sunt apropiaţi din punct de vedere ideologic de preşedintele american Donald Trump sau şi-au exprimat sprijinul pentru el.

În schimb, la Miami nu au fost invitaţi liderii celor două mari economii din America Latină, Brazilia şi Mexic, ţări guvernate de progresiştii Luiz Inacio Lula da Silva şi Claudia Sheinbaum, şi nici preşedintele Columbiei, Gustavo Petro.

Este, prin urmare, un fel de boicot sau forum paralel la Summitul Americilor, întâlnirea şefilor de stat din regiune organizată din 1994 de Organizaţia Statelor Americane (OSA), a cărei primă reuniune a avut loc tot la Miami.

Politica intervenţionistă a SUA în America Latină este reflectată în strategia de securitate naţională lansată în acest al doilea mandat al preşedintelui Trump, care mizează clar pe transformarea regiunii într-o sferă de influenţă a Washingtonului, o actualizare a Doctrinei Monroe care a fost lansată în 1823 sub deviza "America pentru americani".

VEZI ȘI: SUA au anunțat o nouă estimare a duratei conflicului din Iran 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
america latina
summit
casa alba
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Accident rutier în Giurgiu: Un bărbat de 31 de ani a murit
Publicat acum 17 minute
Horoscop 7 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 22 minute
România și-a făcut „seppuku” în materie de energie: Câte miliarde a pierdut și unde se duc gazele din Marea Neagră / video
Publicat acum 42 minute
Trump a anunțat end-game-ul în război: Capitularea necondiționată a Iranului
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Trump se întâlnește cu 15 lideri latino-americani la Miami. Cine nu a fost invitat la summit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 3 minute
BANCUL ZILEI: Importanța reclamei
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 8: A fost anunțată extinderea operațiunilor de război. Iranul a lansat toată noaptea rachete către Israel
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Indian Wells (WTA)
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Trump se întâlnește cu 15 lideri latino-americani la Miami. Cine nu a fost invitat la summit
Publicat acum 22 minute
România și-a făcut „seppuku” în materie de energie: Câte miliarde a pierdut și unde se duc gazele din Marea Neagră / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close