Trump se întâlnește cu 15 lideri latino-americani la Miami. Cine nu a fost invitat la summit

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va primi sâmbătă, la Miami, aproximativ 15 preşedinţi din America Latină cu care are afinităţi ideologice, printre care argentinianul Javier Milei, salvadorianul Nayib Bukele şi chilianul Jose Antonio Kast, la un summit destinat consolidării influenţei Washingtonului în regiune, informează EFE şi Agerpres.

Întâlnirea, concepută pentru a prezenta iniţiativa denumită "Scutul Americilor", va avea loc la Trump National Doral Miami, un resort cu teren de golf, proprietate a preşedintelui, care va găzdui la sfârşitul acestui an Summitul G20, prezidat de SUA.

Convocată înainte de începerea războiului cu Iranul, reuniunea are loc după capturarea în ianuarie a preşedintelui Nicolas Maduro de către forţe americane în Venezuela şi în timp ce tensiunile dintre Washington şi Havana cresc din cauza blocadei energetice impuse insulei.

Conform Casei Albe, scopul acestei întâlniri este de a aborda subiecte precum securitatea, imigraţia neregulamentară şi infracţionalitatea organizată în America Latină, precum şi de a contracara influenţa Chinei pe continent.

Au confirmat participarea liderii din Argentina (Javier Milei), Bolivia (Rodrigo Paz), Costa Rica (Rodrigo Chavez), Republica Dominicană (Luis Abinader), Ecuador (Daniel Noboa), El Salvador (Nayib Bukele), Guyana (Irfaan Ali), Honduras (Nasry Asfura), Panama (Jose Raul Mulino), Paraguay (Santiago Pena) şi din Trinidad şi Tobago (Kamla Persad-Bissessar).

De asemenea, va fi prezent Jose Antonio Kast, care miercuri va prelua funcţia de preşedinte al Chile, după ce a câştigat turul al doilea al alegerilor organizate în decembrie.

Cine nu a fost invitat

Toţi aceştia lideri sunt apropiaţi din punct de vedere ideologic de preşedintele american Donald Trump sau şi-au exprimat sprijinul pentru el.

În schimb, la Miami nu au fost invitaţi liderii celor două mari economii din America Latină, Brazilia şi Mexic, ţări guvernate de progresiştii Luiz Inacio Lula da Silva şi Claudia Sheinbaum, şi nici preşedintele Columbiei, Gustavo Petro.

Este, prin urmare, un fel de boicot sau forum paralel la Summitul Americilor, întâlnirea şefilor de stat din regiune organizată din 1994 de Organizaţia Statelor Americane (OSA), a cărei primă reuniune a avut loc tot la Miami.

Politica intervenţionistă a SUA în America Latină este reflectată în strategia de securitate naţională lansată în acest al doilea mandat al preşedintelui Trump, care mizează clar pe transformarea regiunii într-o sferă de influenţă a Washingtonului, o actualizare a Doctrinei Monroe care a fost lansată în 1823 sub deviza "America pentru americani".

